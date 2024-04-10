Суд арестовал на 15 суток украинца, кричавшего националистические лозунги в метро

Украинец Николай Томчук, проживающий в Ленинградской области, был арестован на 15 суток за пропаганду экстремистских организаций и дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он выкрикивал лозунги, связанные с запрещенными в РФ организациями.
«Томчук, пропагандируя организации УНА-УНСО, „Правый сектор“, признанные экстремистскими и запрещенными, выкрикивал лозунг „Славе Украине“», — сообщила пресс-служба в своем telegram-канале. Суд определил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и 15 суток административного ареста.
В ходе судебного разбирательства Томчук признал свою вину, объяснив суду, что его поступок был вызван алкогольным опьянением и эмоциональным потрясением из-за новостей о разрушении дома его родственников в зоне СВО. Он заявил, что не осознавал значения своих слов и не является сторонником упомянутых организаций. Томчук выразил раскаяние и готовность принять наказание.
Ранее городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии.
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