Камчатского депутата оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии. Женщина сделала репост в интернете соответствующей записи.
«Протокол был составлен по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию <…> ВС РФ. Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщили в суде, передает ТАСС. Как уточняют правоохранители, Александра Новикова сделала репост видеозаписи. На нем российский боец рассказывает о якобы бедственной ситуации в батальоне из «Петропавловска-Камчатского».
Спустя время сама Новикова опубликовала в своем telegram-канале запись, подтверждающую штраф. Она с ним не согласна. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о российской армии. Внесен соответствующий законопроект.
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