Камчатского депутата оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал депутата Новикову на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

30 января 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Александра Новикова получила штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии. Женщина сделала репост в интернете соответствующей записи. «Протокол был составлен по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию <…> ВС РФ. Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщили в суде, передает ТАСС. Как уточняют правоохранители, Александра Новикова сделала репост видеозаписи. На нем российский боец рассказывает о якобы бедственной ситуации в батальоне из «Петропавловска-Камчатского». Спустя время сама Новикова опубликовала в своем telegram-канале запись, подтверждающую штраф. Она с ним не согласна. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о российской армии. Внесен соответствующий законопроект.

Городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии. Женщина сделала репост в интернете соответствующей записи. «Протокол был составлен по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию <…> ВС РФ. Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщили в суде, передает ТАСС. Как уточняют правоохранители, Александра Новикова сделала репост видеозаписи. На нем российский боец рассказывает о якобы бедственной ситуации в батальоне из «Петропавловска-Камчатского». Спустя время сама Новикова опубликовала в своем telegram-канале запись, подтверждающую штраф. Она с ним не согласна. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о российской армии. Внесен соответствующий законопроект.