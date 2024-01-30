Камчатского депутата оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал депутата Новикову на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
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Александра Новикова получила штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото:

Городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии. Женщина сделала репост в интернете соответствующей записи.

«Протокол был составлен по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию <…> ВС РФ. Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщили в суде, передает ТАСС. Как уточняют правоохранители, Александра Новикова сделала репост видеозаписи. На нем российский боец рассказывает о якобы бедственной ситуации в батальоне из «Петропавловска-Камчатского».

Спустя время сама Новикова опубликовала в своем telegram-канале запись, подтверждающую штраф. Она с ним не согласна. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о российской армии. Внесен соответствующий законопроект.

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Городской суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал на 30 тысяч рублей действующего депутата краевого парламента от КПРФ Александру Новикову. Причиной этому послужила дискредитация российской армии. Женщина сделала репост в интернете соответствующей записи. «Протокол был составлен по статье за публичные действия, направленные на дискредитацию <…> ВС РФ. Автор репоста была оштрафована на 30 тысяч рублей», — сообщили в суде, передает ТАСС. Как уточняют правоохранители, Александра Новикова сделала репост видеозаписи. На нем российский боец рассказывает о якобы бедственной ситуации в батальоне из «Петропавловска-Камчатского». Спустя время сама Новикова опубликовала в своем telegram-канале запись, подтверждающую штраф. Она с ним не согласна. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о российской армии. Внесен соответствующий законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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