Путин поручил выделить деньги на развитие космической ядерной энергетики

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Работы должны начаться с 2024 года, как следует из перечня поручений.
«Кабмину поручено выделить из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России», —
Правительство в сотрудничестве с Роскосмосом и Росатомом должно уделить особое внимание развитию научно-технического задела в этой области. Средства на проект «Зевс» — космический буксир с ядерной установкой, который планируется использовать для дальних космических полетов, — уже были выделены и должны быть использованы до 2024 года.
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