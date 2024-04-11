Путин поручил выделить деньги на развитие космической ядерной энергетики

12 апреля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Работы должны начаться с 2024 года, как следует из перечня поручений. «Кабмину поручено выделить из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России», — указывается в документе. Перечень размещен на сайте Кремля Правительство в сотрудничестве с Роскосмосом и Росатомом должно уделить особое внимание развитию научно-технического задела в этой области. Средства на проект «Зевс» — космический буксир с ядерной установкой, который планируется использовать для дальних космических полетов, — уже были выделены и должны быть использованы до 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Работы должны начаться с 2024 года, как следует из перечня поручений. «Кабмину поручено выделить из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России», — указывается в документе. Перечень размещен на сайте Кремля Правительство в сотрудничестве с Роскосмосом и Росатомом должно уделить особое внимание развитию научно-технического задела в этой области. Средства на проект «Зевс» — космический буксир с ядерной установкой, который планируется использовать для дальних космических полетов, — уже были выделены и должны быть использованы до 2024 года.