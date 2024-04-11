11 апреля 2024

Путин поручил выделить деньги на развитие космической ядерной энергетики

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Работы должны начаться с 2024 года, как следует из перечня поручений.

«Кабмину поручено выделить из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России», — указывается в документе. Перечень размещен на сайте Кремля

Правительство в сотрудничестве с Роскосмосом и Росатомом должно уделить особое внимание развитию научно-технического задела в этой области. Средства на проект «Зевс» — космический буксир с ядерной установкой, который планируется использовать для дальних космических полетов, — уже были выделены и должны быть использованы до 2024 года.

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Президент России Владимир Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Работы должны начаться с 2024 года, как следует из перечня поручений. «Кабмину поручено выделить из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России», — указывается в документе. Перечень размещен на сайте Кремля Правительство в сотрудничестве с Роскосмосом и Росатомом должно уделить особое внимание развитию научно-технического задела в этой области. Средства на проект «Зевс» — космический буксир с ядерной установкой, который планируется использовать для дальних космических полетов, — уже были выделены и должны быть использованы до 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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