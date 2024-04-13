В МВД начали проверку после жалобы советника киргизского посла на силовиков

13 апреля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

После жалобы семьи посла Киргизии начата служебная проверка в московской полиции, сообщила Ирина Волк Фото: Владимир Андреев © URA.RU После жалобы от семьи советника посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия сотрудников полиции РФ начата служебная проверка. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. До этого в СМИ писали, что силовики якобы незаконно проникли в квартиру советника посла в России. «В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По ее словам, во время проверки был профилактический обход жилого сектора. Это произошло 8 апреля. Волк уточнила, что никакого насилия со стороны полицейских не было. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики незаконно проникли в квартиру Манаса Жолдошбекова. Они это сделали для проверки «незаконности пребывания иностранца» в России. Утверждалось, что они взломали замок и требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет. Волк заявила, что полицейские не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника. Она отметила, что никакого насилия, физического и психологического, не было применено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После жалобы от семьи советника посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия сотрудников полиции РФ начата служебная проверка. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. До этого в СМИ писали, что силовики якобы незаконно проникли в квартиру советника посла в России. «В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По ее словам, во время проверки был профилактический обход жилого сектора. Это произошло 8 апреля. Волк уточнила, что никакого насилия со стороны полицейских не было. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики незаконно проникли в квартиру Манаса Жолдошбекова. Они это сделали для проверки «незаконности пребывания иностранца» в России. Утверждалось, что они взломали замок и требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет. Волк заявила, что полицейские не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника. Она отметила, что никакого насилия, физического и психологического, не было применено.