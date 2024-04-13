В МВД начали проверку после жалобы советника киргизского посла на силовиков

После жалобы от семьи советника посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия сотрудников полиции РФ начата служебная проверка. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. До этого в СМИ писали, что силовики якобы незаконно проникли в квартиру советника посла в России.
«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит
По ее словам, во время проверки был профилактический обход жилого сектора. Это произошло 8 апреля. Волк уточнила, что никакого насилия со стороны полицейских не было.
Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики незаконно проникли в квартиру Манаса Жолдошбекова. Они это сделали для проверки «незаконности пребывания иностранца» в России. Утверждалось, что они взломали замок и требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет.
Волк заявила, что полицейские не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника. Она отметила, что никакого насилия, физического и психологического, не было применено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.