В МВД начали проверку после жалобы советника киргизского посла на силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция
После жалобы семьи посла Киргизии начата служебная проверка в московской полиции, сообщила Ирина Волк Фото:

После жалобы от семьи советника посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия сотрудников полиции РФ начата служебная проверка. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. До этого в СМИ писали, что силовики якобы незаконно проникли в квартиру советника посла в России.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД.

По ее словам, во время проверки был профилактический обход жилого сектора. Это произошло 8 апреля. Волк уточнила, что никакого насилия со стороны полицейских не было.

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики незаконно проникли в квартиру Манаса Жолдошбекова. Они это сделали для проверки «незаконности пребывания иностранца» в России. Утверждалось, что они взломали замок и требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет.

Волк заявила, что полицейские не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника. Она отметила, что никакого насилия, физического и психологического, не было применено.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После жалобы от семьи советника посла Киргизии в РФ Манаса Жолдошбекова на неправомерные действия сотрудников полиции РФ начата служебная проверка. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. До этого в СМИ писали, что силовики якобы незаконно проникли в квартиру советника посла в России. «В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит telegram-канал МВД. По ее словам, во время проверки был профилактический обход жилого сектора. Это произошло 8 апреля. Волк уточнила, что никакого насилия со стороны полицейских не было. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что силовики незаконно проникли в квартиру Манаса Жолдошбекова. Они это сделали для проверки «незаконности пребывания иностранца» в России. Утверждалось, что они взломали замок и требовали предоставить документы о постановке на миграционный учет. Волк заявила, что полицейские не знали, что по этому адресу живет семья дипломатического работника. Она отметила, что никакого насилия, физического и психологического, не было применено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...