Политика Лавров обсудил с главой МИД Ирана ночную атаку на Израиль 14 апреля 2024 в 21:22 Размер текста - 17 + Сергей Лавров провел разговор с главой иранского МИДа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы дипведомств обсудили атаку Ирана на Израиль 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Уточняется, что главы министерств обсудили ночную атаку Ирана на Израиль. Главы дипведомств отметили, что новая эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному росту напряженности в регионе. Поэтому Совбез ООН должен будет уделить особое внимание пресечения разжигания конфликта. Ранее Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Такая мера последовала в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы дипведомств обсудили атаку Ирана на Израиль 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Уточняется, что главы министерств обсудили ночную атаку Ирана на Израиль. Главы дипведомств отметили, что новая эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному росту напряженности в регионе. Поэтому Совбез ООН должен будет уделить особое внимание пресечения разжигания конфликта. Ранее Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Такая мера последовала в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям