Лавров обсудил с главой МИД Ирана ночную атаку на Израиль

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Сергей Лавров провел разговор с главой иранского МИДа Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы дипведомств обсудили атаку Ирана на Израиль 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Уточняется, что главы министерств обсудили ночную атаку Ирана на Израиль.

Главы дипведомств отметили, что новая эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному росту напряженности в регионе. Поэтому Совбез ООН должен будет уделить особое внимание пресечения разжигания конфликта.

Ранее Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Такая мера последовала в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы дипведомств обсудили атаку Ирана на Израиль 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ. «По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Уточняется, что главы министерств обсудили ночную атаку Ирана на Израиль. Главы дипведомств отметили, что новая эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному росту напряженности в регионе. Поэтому Совбез ООН должен будет уделить особое внимание пресечения разжигания конфликта. Ранее Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Такая мера последовала в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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