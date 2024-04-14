Лавров обсудил с главой МИД Ирана ночную атаку на Израиль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Главы дипведомств обсудили атаку Ирана на Израиль 14 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амирабдоллахианом», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Уточняется, что главы министерств обсудили ночную атаку Ирана на Израиль.
Главы дипведомств отметили, что новая эскалация на Ближнем Востоке приведет к дополнительному росту напряженности в регионе. Поэтому Совбез ООН должен будет уделить особое внимание пресечения разжигания конфликта.
Ранее Иран, Сирия и Ливан атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Такая мера последовала в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.
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