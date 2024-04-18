Еще два человека были задержаны в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей

19 апреля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Высокопоставленных сотрудников задержали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Дагестане произошли задержания высокопоставленных сотрудников энергетической отрасли по подозрению в хищении средств, недавно были арестованы еще два фигуранта дела. Об этом сообщает источник в «Россети — Северный Кавказ». «В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту „Дагэнерго“ Насыра Абдуллаева и руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова», — заявил источник в «Россети — Северный Кавказ». Его слова приводит РИА Новости. По данным следствия, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, присвоили значительные средства, завысив объем и стоимость работ при создании системы учета электроэнергии. Прежде по тому же делу были задержаны другие ключевые фигуры энергетической отрасли региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане произошли задержания высокопоставленных сотрудников энергетической отрасли по подозрению в хищении средств, недавно были арестованы еще два фигуранта дела. Об этом сообщает источник в «Россети — Северный Кавказ». «В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту „Дагэнерго“ Насыра Абдуллаева и руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова», — заявил источник в «Россети — Северный Кавказ». Его слова приводит РИА Новости. По данным следствия, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, присвоили значительные средства, завысив объем и стоимость работ при создании системы учета электроэнергии. Прежде по тому же делу были задержаны другие ключевые фигуры энергетической отрасли региона.