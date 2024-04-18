Еще два человека были задержаны в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей

В Дагестане произошли задержания высокопоставленных сотрудников энергетической отрасли по подозрению в хищении средств, недавно были арестованы еще два фигуранта дела. Об этом сообщает источник в «Россети — Северный Кавказ».
«В рамках уголовного дела о хищении 2,8 миллиарда рублей задержали заместителя начальника управления по сбыту „Дагэнерго“ Насыра Абдуллаева и руководителя городских электрических сетей Дербента Ису Рагимова», — заявил источник в «Россети — Северный Кавказ». Его слова приводит РИА Новости.
По данным следствия, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, присвоили значительные средства, завысив объем и стоимость работ при создании системы учета электроэнергии. Прежде по тому же делу были задержаны другие ключевые фигуры энергетической отрасли региона.
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