МИД: погружение Вашингтона в проблемы Украины обернется фиаско США

21 апреля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

США близки к полному фиаско, заявила Мария Захарова Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погружение администрации США в проблемы, связанные с Украиной, может привести к провалу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД. Она добавила, что элиты в США, независимо от их партийной принадлежности, готовы оснащать Украину вооружением, чтобы она могла продолжать военные действия. Для этого в Вашингтоне прибегают к конфискации замороженных российских активов. По словам Захаровой, интересен тот факт, что Белый дом больше ставит не на победу Украины, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до выборов в ноябре. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законы о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Сенатор Рон Джонсон раскритиковал расходы США на помощь другим странам за счет будущего поколения американского народа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погружение администрации США в проблемы, связанные с Украиной, может привести к провалу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД. Она добавила, что элиты в США, независимо от их партийной принадлежности, готовы оснащать Украину вооружением, чтобы она могла продолжать военные действия. Для этого в Вашингтоне прибегают к конфискации замороженных российских активов. По словам Захаровой, интересен тот факт, что Белый дом больше ставит не на победу Украины, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до выборов в ноябре. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законы о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Сенатор Рон Джонсон раскритиковал расходы США на помощь другим странам за счет будущего поколения американского народа.