МИД: погружение Вашингтона в проблемы Украины обернется фиаско США

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария, топ
США близки к полному фиаско, заявила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Погружение администрации США в проблемы, связанные с Украиной, может привести к провалу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД. Она добавила, что элиты в США, независимо от их партийной принадлежности, готовы оснащать Украину вооружением, чтобы она могла продолжать военные действия.

Для этого в Вашингтоне прибегают к конфискации замороженных российских активов. По словам Захаровой, интересен тот факт, что Белый дом больше ставит не на победу Украины, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до выборов в ноябре.

В палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законы о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Сенатор Рон Джонсон раскритиковал расходы США на помощь другим странам за счет будущего поколения американского народа.

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Погружение администрации США в проблемы, связанные с Украиной, может привести к провалу для Соединенных Штатов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД. Она добавила, что элиты в США, независимо от их партийной принадлежности, готовы оснащать Украину вооружением, чтобы она могла продолжать военные действия. Для этого в Вашингтоне прибегают к конфискации замороженных российских активов. По словам Захаровой, интересен тот факт, что Белый дом больше ставит не на победу Украины, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до выборов в ноябре. В палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законы о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов. Сенатор Рон Джонсон раскритиковал расходы США на помощь другим странам за счет будущего поколения американского народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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