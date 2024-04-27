Baza: потерпевшие при теракте в «Крокусе» требуют наказать сотрудников МЧС

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, крокус-сити, теракт в крокус сити
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жертвы теракта в «Крокус Сити Холле» требуют привлечь к ответственности сотрудников МЧС Московской области. По их словам, во время проверок выявлялись одни и те же нарушения противопожарной безопасности, однако их не устраняли. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Потерпевшие в теракте в „Крокусе“ просят привлечь к ответственности сотрудников МЧС Московской области. Они уверяют, что из года в год МЧС выявляло одни и те же нарушения, но никто их не устранял», — говорится в материале.

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Адвокат Игорь Трунов в иске отметил, что во время каждой проверки с 2019 года были обнаружены нарушения. Иногда их число доходило до 87. Основные моменты: частично не работающая вентиляция и отсутствие тамбура-шлюза. Однако даже такие нарушения не были причиной, чтобы отменять концерты.

Противопожарной безопасностью занималось МЧС по Московской области. Против него и отправлен коллективный иск. Его подписали 49 человек.

До этого Трунов подал заявление против владельцев «Крокус Сити Холла». В нем сказано, что отделка здания, вероятно, была сделана из горючих материалов. Таким образом пожар смог быстро распространиться.

После теракта в «Крокусе» прошла пожарная экспертиза. Ей занялись сотрудники Следственного комитета России, передает RT.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Более 500 пострадали.

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Жертвы теракта в «Крокус Сити Холле» требуют привлечь к ответственности сотрудников МЧС Московской области. По их словам, во время проверок выявлялись одни и те же нарушения противопожарной безопасности, однако их не устраняли. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Потерпевшие в теракте в „Крокусе“ просят привлечь к ответственности сотрудников МЧС Московской области. Они уверяют, что из года в год МЧС выявляло одни и те же нарушения, но никто их не устранял», — говорится в материале. Адвокат Игорь Трунов в иске отметил, что во время каждой проверки с 2019 года были обнаружены нарушения. Иногда их число доходило до 87. Основные моменты: частично не работающая вентиляция и отсутствие тамбура-шлюза. Однако даже такие нарушения не были причиной, чтобы отменять концерты. Противопожарной безопасностью занималось МЧС по Московской области. Против него и отправлен коллективный иск. Его подписали 49 человек. До этого Трунов подал заявление против владельцев «Крокус Сити Холла». В нем сказано, что отделка здания, вероятно, была сделана из горючих материалов. Таким образом пожар смог быстро распространиться. После теракта в «Крокусе» прошла пожарная экспертиза. Ей занялись сотрудники Следственного комитета России, передает RT. В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Более 500 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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