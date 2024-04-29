ЗРК «Тор-М2» сорвал попытку ВСУ ударить по Белгородской области. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, пво, тор-м2
ЗРК «Тор-М2» уничтожил два беспилотника ВСУ, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» предотвратил попытку ВСУ нанести удар по Белгородской области. В Минобороны РФ подтвердили сбитие украинских разведывательных дронов

«Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что при выполнении боевой задачи расчет «Тора» занял боевую позицию, обнаружил приближающиеся украинские беспилотники при помощи радиолокационной станции и выпустил ракеты. Цели были успешно уничтожены, заключили в пресс-службе оборонного ведомства.

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Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» предотвратил попытку ВСУ нанести удар по Белгородской области. В Минобороны РФ подтвердили сбитие украинских разведывательных дронов «Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что при выполнении боевой задачи расчет «Тора» занял боевую позицию, обнаружил приближающиеся украинские беспилотники при помощи радиолокационной станции и выпустил ракеты. Цели были успешно уничтожены, заключили в пресс-службе оборонного ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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