ЗРК «Тор-М2» уничтожил два беспилотника ВСУ, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» предотвратил попытку ВСУ нанести удар по Белгородской области. В Минобороны РФ подтвердили сбитие украинских разведывательных дронов
«Расчет ЗРК „Тор-М2“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что при выполнении боевой задачи расчет «Тора» занял боевую позицию, обнаружил приближающиеся украинские беспилотники при помощи радиолокационной станции и выпустил ракеты. Цели были успешно уничтожены, заключили в пресс-службе оборонного ведомства.
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