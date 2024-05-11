В Киеве пожаловались на недостаток замороженных активов РФ

Министр Малюська: получение Киевом 3 млрд евро с активов РФ — «почти ничто»

12 мая 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Власти Украины намерены добиться полной конфискации заблокированных активов РФ, заявил Малюська Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полученные Украиной три миллиарда евро с заблокированных российских активов министр юстиции страны Денис Малюська назвал «почти ничем» в контексте потребностей ВСУ. Он заявил, для военного успеха Украине необходимы сотни миллиардов. «Если мы говорим о потребностях Украины и нуждах, военных и невоенных, три миллиарда евро на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну. Но это хороший первый шаг», — сказал в интервью изданию Politico украинский министр юстиции Денис Малюська. Он подчеркнул, что Киев намерен добиться полной конфискации заблокированных российских активов. Евросоюз согласовал ежегодную передачу Киеву по три млрд долларов заблокированных активов России. Первые выплаты Украина может получить до конца этого года. Ранее британская газета The Guardian написала, что Украине потребуется 100 лет, чтобы победить Россию без помощи Запада. При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полученные Украиной три миллиарда евро с заблокированных российских активов министр юстиции страны Денис Малюська назвал «почти ничем» в контексте потребностей ВСУ. Он заявил, для военного успеха Украине необходимы сотни миллиардов. «Если мы говорим о потребностях Украины и нуждах, военных и невоенных, три миллиарда евро на самом деле почти ничто — нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну. Но это хороший первый шаг», — сказал в интервью изданию Politico украинский министр юстиции Денис Малюська. Он подчеркнул, что Киев намерен добиться полной конфискации заблокированных российских активов. Евросоюз согласовал ежегодную передачу Киеву по три млрд долларов заблокированных активов России. Первые выплаты Украина может получить до конца этого года. Ранее британская газета The Guardian написала, что Украине потребуется 100 лет, чтобы победить Россию без помощи Запада. При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что без поставок оружия Украине конфликт «закончится за две недели».