Спасатель с помощью монтировки помог мужчине высвободиться из-под завалов и выползти к медикам. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Вошел с ним в контакт. <…> Потом дал обезбол ему, стал подкапывать ему ноги. Подкопал немножко ноги, он стал двигаться. Там плита такая небольшая была. <…> Попросил у спасателей монтировку, чуть-чуть пождал ей плиту. <…> Постепенно он чуть-чуть стал двигаться», — сообщил спасатель. По его словам, дальше мужчина выполз из-под завала к медикам.
ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки рухнул подъезд многоэтажки. В Белгороде разбирают завалы после теракта. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома.
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