Спасатель рассказал, как достал из-под завалов в Белгороде живого человека. Видео

Shot: спасатель с помощью монтировки достал из-под завалов в Белгороде человека
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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего рухнул подъезд многоэтажки Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Спасатель с помощью монтировки помог мужчине высвободиться из-под завалов и выползти к медикам. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Вошел с ним в контакт. <…> Потом дал обезбол ему, стал подкапывать ему ноги. Подкопал немножко ноги, он стал двигаться. Там плита такая небольшая была. <…> Попросил у спасателей монтировку, чуть-чуть пождал ей плиту. <…> Постепенно он чуть-чуть стал двигаться», — сообщил спасатель. По его словам, дальше мужчина выполз из-под завала к медикам.

ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки рухнул подъезд многоэтажки. В Белгороде разбирают завалы после теракта. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома.

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Спасатель с помощью монтировки помог мужчине высвободиться из-под завалов и выползти к медикам. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вошел с ним в контакт. <…> Потом дал обезбол ему, стал подкапывать ему ноги. Подкопал немножко ноги, он стал двигаться. Там плита такая небольшая была. <…> Попросил у спасателей монтировку, чуть-чуть пождал ей плиту. <…> Постепенно он чуть-чуть стал двигаться», — сообщил спасатель. По его словам, дальше мужчина выполз из-под завала к медикам. ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки рухнул подъезд многоэтажки. В Белгороде разбирают завалы после теракта. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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