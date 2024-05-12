Спасатель рассказал, как достал из-под завалов в Белгороде живого человека. Видео

Shot: спасатель с помощью монтировки достал из-под завалов в Белгороде человека

12 мая 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего рухнул подъезд многоэтажки Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Спасатель с помощью монтировки помог мужчине высвободиться из-под завалов и выползти к медикам. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вошел с ним в контакт. <…> Потом дал обезбол ему, стал подкапывать ему ноги. Подкопал немножко ноги, он стал двигаться. Там плита такая небольшая была. <…> Попросил у спасателей монтировку, чуть-чуть пождал ей плиту. <…> Постепенно он чуть-чуть стал двигаться», — сообщил спасатель. По его словам, дальше мужчина выполз из-под завала к медикам. ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки рухнул подъезд многоэтажки. В Белгороде разбирают завалы после теракта. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатель с помощью монтировки помог мужчине высвободиться из-под завалов и выползти к медикам. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Вошел с ним в контакт. <…> Потом дал обезбол ему, стал подкапывать ему ноги. Подкопал немножко ноги, он стал двигаться. Там плита такая небольшая была. <…> Попросил у спасателей монтировку, чуть-чуть пождал ей плиту. <…> Постепенно он чуть-чуть стал двигаться», — сообщил спасатель. По его словам, дальше мужчина выполз из-под завала к медикам. ВСУ обстреляли Белгородскую область. В результате атаки рухнул подъезд многоэтажки. В Белгороде разбирают завалы после теракта. Губернатор региона Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома.