Гладков заявил об угрозе полного разрушения дома в Белгороде. Видео

12 мая 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Есть вероятность полного разрушения дома в Белгороде, заявил Вячеслав Гладков Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома в Белгороде. Здание получило повреждения в результате обстрела ВСУ. «Абсолютно очевидно, конечно, что угроза разрушения оставшейся части дома есть. И уже, к сожалению, это сегодня произошло», — передает слова Гладкова «Известия». Он добавил, что в данный момент более 400 специалистов заняты в расчистке завалов обрушившегося дома в Белгороде. Специалисты также активно вывозят строительный мусор с места ЧП. Для удобства работы в ночное время на место происшествия будут доставлены прожекторы и генераторы, заключил Гладков. В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Агентство URA.RU в своем материале собрало все что известно о происшествии на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома в Белгороде. Здание получило повреждения в результате обстрела ВСУ. «Абсолютно очевидно, конечно, что угроза разрушения оставшейся части дома есть. И уже, к сожалению, это сегодня произошло», — передает слова Гладкова «Известия». Он добавил, что в данный момент более 400 специалистов заняты в расчистке завалов обрушившегося дома в Белгороде. Специалисты также активно вывозят строительный мусор с места ЧП. Для удобства работы в ночное время на место происшествия будут доставлены прожекторы и генераторы, заключил Гладков. В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Агентство URA.RU в своем материале собрало все что известно о происшествии на данный момент.