Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома в Белгороде. Здание получило повреждения в результате обстрела ВСУ.
«Абсолютно очевидно, конечно, что угроза разрушения оставшейся части дома есть. И уже, к сожалению, это сегодня произошло», — передает слова Гладкова «Известия». Он добавил, что в данный момент более 400 специалистов заняты в расчистке завалов обрушившегося дома в Белгороде.
Специалисты также активно вывозят строительный мусор с места ЧП. Для удобства работы в ночное время на место происшествия будут доставлены прожекторы и генераторы, заключил Гладков.
В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Агентство URA.RU в своем материале собрало все что известно о происшествии на данный момент.
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