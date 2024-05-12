Гладков заявил об угрозе полного разрушения дома в Белгороде. Видео

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, гладков вячеслав, stock
Есть вероятность полного разрушения дома в Белгороде, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома в Белгороде. Здание получило повреждения в результате обстрела ВСУ.

«Абсолютно очевидно, конечно, что угроза разрушения оставшейся части дома есть. И уже, к сожалению, это сегодня произошло», — передает слова Гладкова «Известия». Он добавил, что в данный момент более 400 специалистов заняты в расчистке завалов обрушившегося дома в Белгороде.

Специалисты также активно вывозят строительный мусор с места ЧП. Для удобства работы в ночное время на место происшествия будут доставлены прожекторы и генераторы, заключил Гладков.

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Агентство URA.RU в своем материале собрало все что известно о происшествии на данный момент.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил вероятность полного разрушения жилого дома в Белгороде. Здание получило повреждения в результате обстрела ВСУ. «Абсолютно очевидно, конечно, что угроза разрушения оставшейся части дома есть. И уже, к сожалению, это сегодня произошло», — передает слова Гладкова «Известия». Он добавил, что в данный момент более 400 специалистов заняты в расчистке завалов обрушившегося дома в Белгороде. Специалисты также активно вывозят строительный мусор с места ЧП. Для удобства работы в ночное время на место происшествия будут доставлены прожекторы и генераторы, заключил Гладков. В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Агентство URA.RU в своем материале собрало все что известно о происшествии на данный момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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