Украина атаковала Белгородскую область 16 снарядами «Вампир»

ВСУ около 17:00 по московскому времени предприняли попытку атаки на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО РФ сбило 16 снарядов со стороны ВСУ.
«Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВСУ использовали снаряды Vampire.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области украинские военные атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. По его словам, пострадала женщина.
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