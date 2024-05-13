Украина атаковала Белгородскую область 16 снарядами «Вампир»

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В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали снаряды Vampire Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ около 17:00 по московскому времени предприняли попытку атаки на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО РФ сбило 16 снарядов со стороны ВСУ.

«Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВСУ использовали снаряды Vampire.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области украинские военные атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. По его словам, пострадала женщина.

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ВСУ около 17:00 по московскому времени предприняли попытку атаки на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО РФ сбило 16 снарядов со стороны ВСУ. «Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВСУ использовали снаряды Vampire. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области украинские военные атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. По его словам, пострадала женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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