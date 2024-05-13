Происшествия Украина атаковала Белгородскую область 16 снарядами «Вампир» 13 мая 2024 в 19:26 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ использовали снаряды Vampire Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ около 17:00 по московскому времени предприняли попытку атаки на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО РФ сбило 16 снарядов со стороны ВСУ. «Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВСУ использовали снаряды Vampire. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области украинские военные атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. По его словам, пострадала женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ около 17:00 по московскому времени предприняли попытку атаки на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО РФ сбило 16 снарядов со стороны ВСУ. «Дежурными средствами ПВО шестнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВСУ использовали снаряды Vampire. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области украинские военные атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. По его словам, пострадала женщина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям