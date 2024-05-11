В Белгородской области ВСУ атаковали легковой автомобиль

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Во время атаки на Белгородскую область пострадала мирная жительница Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Двигающийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Все произошло рядом с хутором Церковный, в результате пострадала мирная жительница, она доставлена в больницу.

Ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль в Белгородской области. Погиб один мужчина, второй пострадал и был доставлен в больницу.

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В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Двигающийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Все произошло рядом с хутором Церковный, в результате пострадала мирная жительница, она доставлена в больницу. Ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль в Белгородской области. Погиб один мужчина, второй пострадал и был доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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