Происшествия В Белгородской области ВСУ атаковали легковой автомобиль 11 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Во время атаки на Белгородскую область пострадала мирная жительница Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Двигающийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале . Все произошло рядом с хутором Церковный, в результате пострадала мирная жительница, она доставлена в больницу. Ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль в Белгородской области. Погиб один мужчина, второй пострадал и был доставлен в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Двигающийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал Гладков в своем telegram-канале. Все произошло рядом с хутором Церковный, в результате пострадала мирная жительница, она доставлена в больницу. Ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль в Белгородской области. Погиб один мужчина, второй пострадал и был доставлен в больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям