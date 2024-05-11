В Белгородской области ВСУ атаковали легковой автомобиль

Во время атаки на Белгородскую область пострадала мирная жительница
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали легковой автомобиль FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Двигающийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона», — написал Гладков
Ранее Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль в Белгородской области. Погиб один мужчина, второй пострадал и был доставлен в больницу.
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