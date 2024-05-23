Силуанов: изменение налогообложения не коснется участников СВО

Изменения в налогообложении, предполагающие переход к прогрессивной шкале, не коснутся доходов участников специальной военной операции. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Мы поддержим это абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, которые участвуют в спецоперации, конечно, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать это через систему налогообложения, то мы это сделаем», — так Силуанов ответил на предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина не затрагивать доходы участников СВО в рамках перехода к прогрессивной шкале налогообложения. Трансляция парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства РФ ведется на сайте Госдумы.
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