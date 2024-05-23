Силуанов: изменение налогообложения не коснется участников СВО

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
Глава Минфина заявил о необходимости поддержки бойцов СВО Фото:

Изменения в налогообложении, предполагающие переход к прогрессивной шкале, не коснутся доходов участников специальной военной операции. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы поддержим это абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, которые участвуют в спецоперации, конечно, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать это через систему налогообложения, то мы это сделаем», — так Силуанов ответил на предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина не затрагивать доходы участников СВО в рамках перехода к прогрессивной шкале налогообложения. Трансляция парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства РФ ведется на сайте Госдумы.

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Изменения в налогообложении, предполагающие переход к прогрессивной шкале, не коснутся доходов участников специальной военной операции. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы поддержим это абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, которые участвуют в спецоперации, конечно, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать это через систему налогообложения, то мы это сделаем», — так Силуанов ответил на предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина не затрагивать доходы участников СВО в рамках перехода к прогрессивной шкале налогообложения. Трансляция парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства РФ ведется на сайте Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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