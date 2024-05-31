В Москве увековечили память бойцов бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»

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В Москве открыли воинский мемориал в память о бойцах бригады ГРОМ «Каскад» Фото:

В Москве открыли воинский мемориал «Каскадерам» — павшим и живым», увековечив память бойцов бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

«Этот памятник — не просто увековечивание памяти героев, это мемориал настоящей любви к своей Родине, самоотверженности, мужества. Отряд БАРС „Каскад“, сегодня бригада ГРОМ „Каскад“, в первую очередь — символ добровольчества», — заявил на открытии мемориала первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он добавил, что «Каскад» ликвидировал семь тысяч целей на Украине, тем самым он спас тысячи военнослужащих РФ и мирных жителей.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил свои соболезнования и уважение к павшим военнослужащим бригады ГРОМ «Каскад». Он подчеркнул, что память о них будет жить вечно.

Первый командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», депутат Госдумы, полковник Дмитрий Саблин, которому и принадлежит идея создания памятника, выразил благодарность всем служащим и добровольцам за их мужество. Он отметил, что бригада выполнила более 18 тысяч боевых вылетов. «Павших будут помнить, а их дело продолжат», — подчеркнул Саблин.

Бригада ГРОМ «Каскад» была создана во время боев за Мариуполь в марте 2022 года. Подразделение принимало активное участие в боевых действиях, используя все доступные беспилотники ВС РФ. Бойцы бригады были отмечены государственными наградами, некоторые — посмертно.

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В Москве открыли воинский мемориал «Каскадерам» — павшим и живым», увековечив память бойцов бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России». «Этот памятник — не просто увековечивание памяти героев, это мемориал настоящей любви к своей Родине, самоотверженности, мужества. Отряд БАРС „Каскад“, сегодня бригада ГРОМ „Каскад“, в первую очередь — символ добровольчества», — заявил на открытии мемориала первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он добавил, что «Каскад» ликвидировал семь тысяч целей на Украине, тем самым он спас тысячи военнослужащих РФ и мирных жителей. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил свои соболезнования и уважение к павшим военнослужащим бригады ГРОМ «Каскад». Он подчеркнул, что память о них будет жить вечно. Первый командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад», депутат Госдумы, полковник Дмитрий Саблин, которому и принадлежит идея создания памятника, выразил благодарность всем служащим и добровольцам за их мужество. Он отметил, что бригада выполнила более 18 тысяч боевых вылетов. «Павших будут помнить, а их дело продолжат», — подчеркнул Саблин. Бригада ГРОМ «Каскад» была создана во время боев за Мариуполь в марте 2022 года. Подразделение принимало активное участие в боевых действиях, используя все доступные беспилотники ВС РФ. Бойцы бригады были отмечены государственными наградами, некоторые — посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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