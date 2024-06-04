РФ усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны альянса в это время потеряли много времени на наращивание производства вооружений.
«Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало на наращивание производства», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу Sky News. При этом страны альянса, напротив, потеряли много времени на наращивание производства вооружений, отметил генсек НАТО.
По данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. По данным газеты Daily Mail, экономика РФ продолжает активно развиваться и опережает темпы роста стран G7, несмотря на санкции Запада, в то время как страны Евросоюза «стреляют себе в ногу», пытаясь изолировать РФ. Как говорится в материале, введенные ограничения позволили Москве уйти «от западных механизмов». При этом Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, исполняя коммерческие и гуманитарные обязательства.
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