Столтенберг признал, что РФ усилила оборонную промышленность быстрее НАТО

04 июня 2024 в 05:51 Размер текста - 17 +

Столтенберг считает, что НАТО потеряли много времени на наращивание производства вооружений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны альянса в это время потеряли много времени на наращивание производства вооружений. «Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало на наращивание производства», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу Sky News. При этом страны альянса, напротив, потеряли много времени на наращивание производства вооружений, отметил генсек НАТО. По данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. По данным газеты Daily Mail, экономика РФ продолжает активно развиваться и опережает темпы роста стран G7, несмотря на санкции Запада, в то время как страны Евросоюза «стреляют себе в ногу», пытаясь изолировать РФ. Как говорится в материале, введенные ограничения позволили Москве уйти «от западных механизмов». При этом Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, исполняя коммерческие и гуманитарные обязательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ усилила свою оборонную промышленность быстрее, чем ожидалось. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны альянса в это время потеряли много времени на наращивание производства вооружений. «Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало на наращивание производства», — заявил Столтенберг в интервью телеканалу Sky News. При этом страны альянса, напротив, потеряли много времени на наращивание производства вооружений, отметил генсек НАТО. По данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-4 экономик мира по паритету покупательной способности. По данным газеты Daily Mail, экономика РФ продолжает активно развиваться и опережает темпы роста стран G7, несмотря на санкции Запада, в то время как страны Евросоюза «стреляют себе в ногу», пытаясь изолировать РФ. Как говорится в материале, введенные ограничения позволили Москве уйти «от западных механизмов». При этом Россия продолжит помогать странам Азии и Африки, исполняя коммерческие и гуманитарные обязательства.