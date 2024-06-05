Американские компании продолжают «по-тихому» работать в России

Глава торгпалаты США: американские компании остались в России после начала СВО

05 июня 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Роберт Эйджи назвал неправдой заявления о том, что все американские марки покинули рынок РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Большинство американских компаний остались в России после начала СВО и продолжают работать «тихо», слухи о полном прекращении их работы — неправда. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Большинство наших компаний остались в России. Они здесь, они работают и хорошо работают», — отметил Роберт Эйджи в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что компании «тихо сидят» и не хотят привлекать к себе внимание. По словам директора торговой палаты, данные о том, что все они покинули российский рынок не являются правдой. Эйджи представляет на форуме палат, защищающую интересы американских компаний, которые находятся в России. В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня, на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран. На форуме запланировано несколько тематических встреч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство американских компаний остались в России после начала СВО и продолжают работать «тихо», слухи о полном прекращении их работы — неправда. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Большинство наших компаний остались в России. Они здесь, они работают и хорошо работают», — отметил Роберт Эйджи в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что компании «тихо сидят» и не хотят привлекать к себе внимание. По словам директора торговой палаты, данные о том, что все они покинули российский рынок не являются правдой. Эйджи представляет на форуме палат, защищающую интересы американских компаний, которые находятся в России. В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня, на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран. На форуме запланировано несколько тематических встреч.