Американские компании продолжают «по-тихому» работать в России

Большинство американских компаний остались в России после начала СВО и продолжают работать «тихо», слухи о полном прекращении их работы — неправда. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Большинство наших компаний остались в России. Они здесь, они работают и хорошо работают», — отметил Роберт Эйджи в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что компании «тихо сидят» и не хотят привлекать к себе внимание. По словам директора торговой палаты, данные о том, что все они покинули российский рынок не являются правдой.
Эйджи представляет на форуме палат, защищающую интересы американских компаний, которые находятся в России. В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня, на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран. На форуме запланировано несколько тематических встреч.
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