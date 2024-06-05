Американские компании продолжают «по-тихому» работать в России

Глава торгпалаты США: американские компании остались в России после начала СВО
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, магазин одежды
Роберт Эйджи назвал неправдой заявления о том, что все американские марки покинули рынок РФ Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Большинство американских компаний остались в России после начала СВО и продолжают работать «тихо», слухи о полном прекращении их работы — неправда. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Большинство наших компаний остались в России. Они здесь, они работают и хорошо работают», — отметил Роберт Эйджи в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что компании «тихо сидят» и не хотят привлекать к себе внимание. По словам директора торговой палаты, данные о том, что все они покинули российский рынок не являются правдой.

Эйджи представляет на форуме палат, защищающую интересы американских компаний, которые находятся в России. В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня, на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран. На форуме запланировано несколько тематических встреч.

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Большинство американских компаний остались в России после начала СВО и продолжают работать «тихо», слухи о полном прекращении их работы — неправда. Об этом заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Большинство наших компаний остались в России. Они здесь, они работают и хорошо работают», — отметил Роберт Эйджи в разговоре с ТАСС. Он пояснил, что компании «тихо сидят» и не хотят привлекать к себе внимание. По словам директора торговой палаты, данные о том, что все они покинули российский рынок не являются правдой. Эйджи представляет на форуме палат, защищающую интересы американских компаний, которые находятся в России. В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня, на него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран. На форуме запланировано несколько тематических встреч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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