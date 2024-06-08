08 июня 2024

Bild: немецкий депутат с детьми переехала в Россию

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Депутат АдГ уехала из Германии в Россию, из-за чего ее исключают из партии
Депутат АдГ уехала из Германии в Россию, из-за чего ее исключают из партии Фото:

Депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен переехала в Россию вместе со своими детьми. Об этом она сообщила изданию Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — заявила Петерсен. Она так же отметила, что продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства. 

Ранее сообщали, что депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен покинула Германию из-за участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. Однако по информации Bild ее уже исключили из гамбургской фракции АдГ, процесс исключения из партии также идет. 

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Депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен переехала в Россию вместе со своими детьми. Об этом она сообщила изданию Bild. «Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — заявила Петерсен. Она так же отметила, что продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства.  Ранее сообщали, что депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен покинула Германию из-за участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. Однако по информации Bild ее уже исключили из гамбургской фракции АдГ, процесс исключения из партии также идет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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