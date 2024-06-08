Bild: немецкий депутат с детьми переехала в Россию

Депутат ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен переехала в Россию вместе со своими детьми. Об этом она сообщила изданию Bild.
«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — заявила Петерсен. Она так же отметила, что продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства.
Ранее сообщали, что депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен покинула Германию из-за участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. Однако по информации Bild ее уже исключили из гамбургской фракции АдГ, процесс исключения из партии также идет.
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