Певец Шура сделал себе подарок на день рождения за 70 млн

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) отпраздновал свой 49-й день рождения на сцене одного из столичных баров. Самый значимый и дорогой подарок артист сделал себе сам, купив квартиру в престижном районе Москвы.
«Стоимость недвижимости в старой Москве зашкаливает за 70 миллионов рублей, но это певца не остановило», — рассказали в эфире телеканала НТВ. Там отметили, что Шура взял ипотеку, чтобы осуществить свою мечту.
Артист в эфире вспомнил свой неприятный опыт с первой купленной квартирой: «15 лет я прожил в этой квартире. Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их», — сказал он. Шура признался, что в прошлом из-за своей неосведомленности и проблем с наркотиками он утратил право собственности на элитную трехкомнатную квартиру.
После того как певец осознал, что накопить на новую квартиру будет сложно, он приобрел в ипотеку жилье в элитном комплексе на западе Москвы за 40 миллионов рублей. Артисту удалось досрочно погасить кредит, и теперь он вновь взял ипотеку.
В 2019 году Шура принял решение распродать свои вставные зубы. Он заявил, что таким способом пытается собрать деньги на новую квартиру. На опубликованной фотографии Шура держит на ладони вставные зубы, на заднем плане виднеются чемодан и вещи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.