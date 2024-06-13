Главу департамента МО РФ Вертелецкого оставили в СИЗО

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд
Владимир Вертелецкий оставлен в СИЗО Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки, оставлен под стражей. Об этом заявили в суде.

«Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения. Жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда.

Вертелицкого задержали за получение взятки в особо крупном размере. Деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Также в его декларациях есть несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход.

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Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки, оставлен под стражей. Об этом заявили в суде. «Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения. Жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда. Вертелицкого задержали за получение взятки в особо крупном размере. Деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Также в его декларациях есть несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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