Главу департамента МО РФ Вертелецкого оставили в СИЗО

Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки, оставлен под стражей. Об этом заявили в суде.
«Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения. Жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда.
Вертелицкого задержали за получение взятки в особо крупном размере. Деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Также в его декларациях есть несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход.
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