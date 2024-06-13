Главу департамента МО РФ Вертелецкого оставили в СИЗО

13 июня 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Владимир Вертелецкий оставлен в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки, оставлен под стражей. Об этом заявили в суде. «Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения. Жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда. Вертелицкого задержали за получение взятки в особо крупном размере. Деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Также в его декларациях есть несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник управления Департамента обеспечения оборонного заказа Владимир Вертелецкий, который обвиняется в получении взятки, оставлен под стражей. Об этом заявили в суде. «Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения. Жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения», — передает ТАСС решение суда. Вертелицкого задержали за получение взятки в особо крупном размере. Деньги были получены во время выполнения госзаказа. На средства чиновник купил себе автомобиль и дом. Сумма ущерба — 70 миллионов рублей. Также в его декларациях есть несостыковки: в 2020 году у него резко вырос доход.