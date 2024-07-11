11 июля 2024

Путин приехал в комплекс «Ораниенбаум»

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Путин посетил дворцово-парковый комплекс после реставрации
Путин посетил дворцово-парковый комплекс после реставрации Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», находящийся в городе Ломоносов близ Петергофа. Его визит стал частью рабочей поездки по региону.

В ходе посещения комплекса президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Они сопровождали главу государства во время осмотра реставрированных объектов, передает «Известия».

Главной темой визита стала реставрация Китайского дворца Екатерины II, выполненного в стиле рококо и известного своими интерьерами в стиле шинуазри. Генеральный директор «Петергофа» Роман Ковриков лично доложил президенту об итогах проведенных работ.

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Президент России Владимир Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», находящийся в городе Ломоносов близ Петергофа. Его визит стал частью рабочей поездки по региону. В ходе посещения комплекса президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Они сопровождали главу государства во время осмотра реставрированных объектов, передает «Известия». Главной темой визита стала реставрация Китайского дворца Екатерины II, выполненного в стиле рококо и известного своими интерьерами в стиле шинуазри. Генеральный директор «Петергофа» Роман Ковриков лично доложил президенту об итогах проведенных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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