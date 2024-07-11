Путин приехал в комплекс «Ораниенбаум»

Президент России Владимир Путин прибыл в дворцово-парковый комплекс «Ораниенбаум», находящийся в городе Ломоносов близ Петергофа. Его визит стал частью рабочей поездки по региону.
В ходе посещения комплекса президента встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Они сопровождали главу государства во время осмотра реставрированных объектов, передает «Известия».
Главной темой визита стала реставрация Китайского дворца Екатерины II, выполненного в стиле рококо и известного своими интерьерами в стиле шинуазри. Генеральный директор «Петергофа» Роман Ковриков лично доложил президенту об итогах проведенных работ.
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