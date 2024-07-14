Трамп обратился к жителям США после покушения

Трамп после покушения призвал американский народ к единству ради победы над злом
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Дональд Трамп выжил после покушения
Дональд Трамп выжил после покушения Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к нации после покушения, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он добавил, что не стоит поддаваться страху перед злом.

«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, так как только Бог предотвратил немыслимое. Мы не будем бояться, вместо этого мы останемся стойкими в нашей вере и непокорности перед лицом зла <...> В этот момент важнее, чем когда-либо, чтобы мы были едины и показывали наш истинный характер как американцы, оставаясь сильным и решительным, не позволяя злу победить», — заявил Трамп в своем обращении к жителям США. Об этом он написал в соцсети Truthsocial.

В своем обращении Трамп также выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Бывший президент заверил американцев в своей любви к стране и выразил желание скоро обратиться к нации из Висконсина.

Ранее во время митинга на политика было совершено покушение. Политик ранен в ухо.

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Бывший президент США Дональд Трамп обратился к нации после покушения, выразив благодарность за поддержку и призвав к единству. Он добавил, что не стоит поддаваться страху перед злом. «Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, так как только Бог предотвратил немыслимое. Мы не будем бояться, вместо этого мы останемся стойкими в нашей вере и непокорности перед лицом зла <...> В этот момент важнее, чем когда-либо, чтобы мы были едины и показывали наш истинный характер как американцы, оставаясь сильным и решительным, не позволяя злу победить», — заявил Трамп в своем обращении к жителям США. Об этом он написал в соцсети Truthsocial. В своем обращении Трамп также выразил соболезнования семьям пострадавших после выстрела и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Бывший президент заверил американцев в своей любви к стране и выразил желание скоро обратиться к нации из Висконсина. Ранее во время митинга на политика было совершено покушение. Политик ранен в ухо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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