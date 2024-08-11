Упавшую на жилой дом в Курске ракету идентифицировали как «Точку-У»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Ракета была разрушена на подлете Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинская ракета, обломки которой повредили жилой дом в Курске минувшей ночью, идентифицирована пиротехниками как «Точка-У». Об этом рассказали в оперативных службах. Там закончили расследование по падению ракеты.

«Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У», — передает ТАСС. Информацию они получили в оперативных службах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская ракета, обломки которой повредили жилой дом в Курске минувшей ночью, идентифицирована пиротехниками как «Точка-У». Об этом рассказали в оперативных службах. Там закончили расследование по падению ракеты. «Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У», — передает ТАСС. Информацию они получили в оперативных службах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...