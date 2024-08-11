Упавшую на жилой дом в Курске ракету идентифицировали как «Точку-У»

11 августа 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Ракета была разрушена на подлете Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинская ракета, обломки которой повредили жилой дом в Курске минувшей ночью, идентифицирована пиротехниками как «Точка-У». Об этом рассказали в оперативных службах. Там закончили расследование по падению ракеты. «Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У», — передает ТАСС. Информацию они получили в оперативных службах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская ракета, обломки которой повредили жилой дом в Курске минувшей ночью, идентифицирована пиротехниками как «Точка-У». Об этом рассказали в оперативных службах. Там закончили расследование по падению ракеты. «Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У», — передает ТАСС. Информацию они получили в оперативных службах.