Упавшую на жилой дом в Курске ракету идентифицировали как «Точку-У»

Ракета была разрушена на подлете
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Украинская ракета, обломки которой повредили жилой дом в Курске минувшей ночью, идентифицирована пиротехниками как «Точка-У». Об этом рассказали в оперативных службах. Там закончили расследование по падению ракеты.
«Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как «Точка-У», — передает ТАСС. Информацию они получили в оперативных службах.
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