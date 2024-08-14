В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Житель Москвы был экстрадирован в США Фото:

Россиянина из Москвы Георгия Кавжарадзе приговорили к тюремному заключению в США за продажу краденых банковских данных. Об этом заявила прокуратура округа Колумбия.

«Кавжарадзе 27 лет — он житель Москвы. Он приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за то, что был активным продавцом краденой финансовой информации на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры.

Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале он признал себя виновным. В сети он был известен под псевдонимом TeRorPP. Его также обязали возместить более одного миллиона долларов ущерба.

Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции.

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Россиянина из Москвы Георгия Кавжарадзе приговорили к тюремному заключению в США за продажу краденых банковских данных. Об этом заявила прокуратура округа Колумбия. «Кавжарадзе 27 лет — он житель Москвы. Он приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за то, что был активным продавцом краденой финансовой информации на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры. Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале он признал себя виновным. В сети он был известен под псевдонимом TeRorPP. Его также обязали возместить более одного миллиона долларов ущерба. Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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