В США вынесли приговор россиянину за продажу краденных финансовых данных

14 августа 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Житель Москвы был экстрадирован в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянина из Москвы Георгия Кавжарадзе приговорили к тюремному заключению в США за продажу краденых банковских данных. Об этом заявила прокуратура округа Колумбия. «Кавжарадзе 27 лет — он житель Москвы. Он приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за то, что был активным продавцом краденой финансовой информации на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры. Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале он признал себя виновным. В сети он был известен под псевдонимом TeRorPP. Его также обязали возместить более одного миллиона долларов ущерба. Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянина из Москвы Георгия Кавжарадзе приговорили к тюремному заключению в США за продажу краденых банковских данных. Об этом заявила прокуратура округа Колумбия. «Кавжарадзе 27 лет — он житель Москвы. Он приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за то, что был активным продавцом краденой финансовой информации на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры. Кавжарадзе был экстрадирован в США и в феврале он признал себя виновным. В сети он был известен под псевдонимом TeRorPP. Его также обязали возместить более одного миллиона долларов ущерба. Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции.