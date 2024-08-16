Стресс уничтожает зубы

Стоматолог Антипенко: стресс влияет на качество зубов и вызывает бруксизм

16 августа 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Стресс пагубно влияет на зубы и вызывает бруксизм Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Продолжительный стресс способен негативно влиять на состояние полости рта и вызывать серьезные проблемы, среди которых выделяют бруксизм. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «Раньше в простонародье скрежетание зубами, или бруксизм, связывали с наличием гельминтов, то есть глистов. Но это неверно. Скрежетание зубами — это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», — сообщил Антипенко в интервью радио Sputnik . Врач отметил характерные черты во внешности людей с бруксизмом — увеличение жевательных мышц приводит к тому, что лицо приобретает квадратную форму. Он подчеркнул также негативное влияние стресса на здоровье челюстных суставов и качество сна. Износ зубов у людей с бруксизмом происходит в 17 раз быстрее по сравнению с остальными людьми. При нормальных условиях разрушение эмали и дентина проявляется к восьмидесяти годам, а при бруксизме критическое уменьшение объема твердых тканей отмечается уже к тридцати годам жизни. В наиболее серьезных случаях у людей может остаться лишь пятая часть зуба. Скрежетание зубами может вызвать патологии височно-нижнечелюстного сустава, которые сопровождаются смещением суставных головок и могут привести к внезапному вывиху челюсти. По мнению стоматолога, у этой проблемы есть решение помимо борьбы с источником стресса. Антипенко советует применять новейшие пломбировочные материалы — нанокомпозиты для изготовления накладок на зубы. Они обладают физическими характеристиками аналогичными натуральным зубам. Однако при продолжительном стрессе потребуется регулярное восстановление таких накладок. К сожалению, лечение бруксизма невозможно. Его можно лишь контролировать и купировать симптомы, подытожил врач-стоматолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжительный стресс способен негативно влиять на состояние полости рта и вызывать серьезные проблемы, среди которых выделяют бруксизм. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. «Раньше в простонародье скрежетание зубами, или бруксизм, связывали с наличием гельминтов, то есть глистов. Но это неверно. Скрежетание зубами — это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», — сообщил Антипенко в интервью радио Sputnik. Врач отметил характерные черты во внешности людей с бруксизмом — увеличение жевательных мышц приводит к тому, что лицо приобретает квадратную форму. Он подчеркнул также негативное влияние стресса на здоровье челюстных суставов и качество сна. Износ зубов у людей с бруксизмом происходит в 17 раз быстрее по сравнению с остальными людьми. При нормальных условиях разрушение эмали и дентина проявляется к восьмидесяти годам, а при бруксизме критическое уменьшение объема твердых тканей отмечается уже к тридцати годам жизни. В наиболее серьезных случаях у людей может остаться лишь пятая часть зуба. Скрежетание зубами может вызвать патологии височно-нижнечелюстного сустава, которые сопровождаются смещением суставных головок и могут привести к внезапному вывиху челюсти. По мнению стоматолога, у этой проблемы есть решение помимо борьбы с источником стресса. Антипенко советует применять новейшие пломбировочные материалы — нанокомпозиты для изготовления накладок на зубы. Они обладают физическими характеристиками аналогичными натуральным зубам. Однако при продолжительном стрессе потребуется регулярное восстановление таких накладок. К сожалению, лечение бруксизма невозможно. Его можно лишь контролировать и купировать симптомы, подытожил врач-стоматолог.