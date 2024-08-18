«Коммерсант» выяснил, чем россияне заменяют YouTube

«Коммерсант»: россияне переходят на Bilibili и Vimeo в ответ на перебои YouTube

19 августа 2024 в 04:32 Размер текста - 17 +

Полная блокировка видеохостинга может произойти в сентябре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нестабильность работы YouTube в России привела к увеличению интереса к другим видеохостингам, включая местные платформы и международные сервисы, такие как Bilibili и Vimeo. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс Вордстат». «С 1 августа наблюдался всплеск поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibili: с около 60 тыс. запросов в день в течение июля до около 140 тыс. запросов 5 августа… Тот же сервис показал удвоение числа поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo в августе по сравнению с июлем. Количество запросов за неделю с 5 по 11 августа (более 12 тыс.) достигло пика с декабря 2021 года», — передает «Коммерсант». Отмечается, что на сервисах Vimeo и Bilibili был зафиксирован небольшой рост использования функции автоперевода видео в августе. Эти данные свидетельствуют о том, что российские пользователи ищут альтернативы для замещения классических функций видеохостинга, таких как встраивание видео на сторонние сайты. В июле «Ростелеком» сообщил о замедлении работы YouTube в России, затрагивающем как мобильную, так и десктопную версии сервиса. Существует предположение, что полная блокировка видеохостинга может произойти в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нестабильность работы YouTube в России привела к увеличению интереса к другим видеохостингам, включая местные платформы и международные сервисы, такие как Bilibili и Vimeo. Об этом сообщают данные сервиса «Яндекс Вордстат». «С 1 августа наблюдался всплеск поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibili: с около 60 тыс. запросов в день в течение июля до около 140 тыс. запросов 5 августа… Тот же сервис показал удвоение числа поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo в августе по сравнению с июлем. Количество запросов за неделю с 5 по 11 августа (более 12 тыс.) достигло пика с декабря 2021 года», — передает «Коммерсант». Отмечается, что на сервисах Vimeo и Bilibili был зафиксирован небольшой рост использования функции автоперевода видео в августе. Эти данные свидетельствуют о том, что российские пользователи ищут альтернативы для замещения классических функций видеохостинга, таких как встраивание видео на сторонние сайты. В июле «Ростелеком» сообщил о замедлении работы YouTube в России, затрагивающем как мобильную, так и десктопную версии сервиса. Существует предположение, что полная блокировка видеохостинга может произойти в сентябре.