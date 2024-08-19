Ученые выяснили, как сон влияет на память

Корнелльский университет: хороший ночной сон помогает улучшить память

19 августа 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Качественный сон помогает лучше запоминать информацию, заявили американские ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время глубокого сна активируются нейроны, которые помогают лучше запоминать информацию. Об этом заявили американские ученые Корнелльского университета в Нью-Йорке. «Новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга», — пишет « Lenta.ru » со ссылкой на данные исследований. Ученые отметили, что во время сна гиппокамп перезагружается, в результате чего происходит «сброс памяти». В этот момент активизируются пирамидальные нейроны, ответственные за обучение, и интернейроны, регулирующие память. По их словам, теперь они обладают инструментами, которые в будущем можно будет применять при сбое памяти, например в болезни Альцгеймера. Ранее американские ученые из Университета Вандербильда заявили, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. В том числе, пробуждение во время глубокого сна негативно может отразится на самочувствии человека и качестве работы мозга. Об этом заявила диетолог Анастасия Лебедева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время глубокого сна активируются нейроны, которые помогают лучше запоминать информацию. Об этом заявили американские ученые Корнелльского университета в Нью-Йорке. «Новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга», — пишет «Lenta.ru» со ссылкой на данные исследований. Ученые отметили, что во время сна гиппокамп перезагружается, в результате чего происходит «сброс памяти». В этот момент активизируются пирамидальные нейроны, ответственные за обучение, и интернейроны, регулирующие память. По их словам, теперь они обладают инструментами, которые в будущем можно будет применять при сбое памяти, например в болезни Альцгеймера. Ранее американские ученые из Университета Вандербильда заявили, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. В том числе, пробуждение во время глубокого сна негативно может отразится на самочувствии человека и качестве работы мозга. Об этом заявила диетолог Анастасия Лебедева.