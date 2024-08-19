Ученые выяснили, как сон влияет на память

Корнелльский университет: хороший ночной сон помогает улучшить память
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Качественный сон помогает лучше запоминать информацию, заявили американские ученые Фото:

Во время глубокого сна активируются нейроны, которые помогают лучше запоминать информацию. Об этом заявили американские ученые Корнелльского университета в Нью-Йорке.

«Новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга», — пишет «Lenta.ru» со ссылкой на данные исследований.

Ученые отметили, что во время сна гиппокамп перезагружается, в результате чего происходит «сброс памяти». В этот момент активизируются пирамидальные нейроны, ответственные за обучение, и интернейроны, регулирующие память. По их словам, теперь они обладают инструментами, которые в будущем можно будет применять при сбое памяти, например в болезни Альцгеймера.

Ранее американские ученые из Университета Вандербильда заявили, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. В том числе, пробуждение во время глубокого сна негативно может отразится на самочувствии человека и качестве работы мозга. Об этом заявила диетолог Анастасия Лебедева.

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Во время глубокого сна активируются нейроны, которые помогают лучше запоминать информацию. Об этом заявили американские ученые Корнелльского университета в Нью-Йорке. «Новые воспоминания активируют нейроны в гиппокампе — области мозга, ответственной за консолидацию долговременной памяти. Во время сна эти нейроны демонстрируют тот же паттерн активности, что и днем, что способствует хранению воспоминаний в коре головного мозга», — пишет «Lenta.ru» со ссылкой на данные исследований. Ученые отметили, что во время сна гиппокамп перезагружается, в результате чего происходит «сброс памяти». В этот момент активизируются пирамидальные нейроны, ответственные за обучение, и интернейроны, регулирующие память. По их словам, теперь они обладают инструментами, которые в будущем можно будет применять при сбое памяти, например в болезни Альцгеймера. Ранее американские ученые из Университета Вандербильда заявили, что хронический недосып может привести к развитию тяжелой депрессии, ожирения и тревожного расстройства. В том числе, пробуждение во время глубокого сна негативно может отразится на самочувствии человека и качестве работы мозга. Об этом заявила диетолог Анастасия Лебедева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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