В Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

Правоохранительные органы Украины сообщили о гибели офицера Романа Зеленского

22 августа 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Старший лейтенант полиции погиб в результате ранения на боевом задании Фото: Илья Московец © URA.RU В Киеве сообщили о гибели офицера по фамилии Зеленский при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в правоохранительных органах Украины. «Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — написали в telegram-канале пресс-службы украинской полиции. Из текста патрульной службы уточняется, что Зеленский погиб после ранения. В полиции добавили, что сердце офицера не выдержало. Однофамильцу президента Владимира Зеленского было 36 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве сообщили о гибели офицера по фамилии Зеленский при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в правоохранительных органах Украины. «Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — написали в telegram-канале пресс-службы украинской полиции. Из текста патрульной службы уточняется, что Зеленский погиб после ранения. В полиции добавили, что сердце офицера не выдержало. Однофамильцу президента Владимира Зеленского было 36 лет.