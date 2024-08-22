В Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

Старший лейтенант полиции погиб в результате ранения на боевом задании
В Киеве сообщили о гибели офицера по фамилии Зеленский при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в правоохранительных органах Украины.
«Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — написали в telegram-канале пресс-службы украинской полиции. Из текста патрульной службы уточняется, что Зеленский погиб после ранения.
В полиции добавили, что сердце офицера не выдержало. Однофамильцу президента Владимира Зеленского было 36 лет.
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