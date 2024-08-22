В Киеве сообщили о гибели офицера Зеленского

Правоохранительные органы Украины сообщили о гибели офицера Романа Зеленского
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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, украина, шеврон, украинская полиция, полiцiя
Старший лейтенант полиции погиб в результате ранения на боевом задании Фото:

В Киеве сообщили о гибели офицера по фамилии Зеленский при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в правоохранительных органах Украины.

«Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — написали в telegram-канале пресс-службы украинской полиции. Из текста патрульной службы уточняется, что Зеленский погиб после ранения.

В полиции добавили, что сердце офицера не выдержало. Однофамильцу президента Владимира Зеленского было 36 лет.

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В Киеве сообщили о гибели офицера по фамилии Зеленский при выполнении боевого задания. Об этом сообщили в правоохранительных органах Украины. «Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — написали в telegram-канале пресс-службы украинской полиции. Из текста патрульной службы уточняется, что Зеленский погиб после ранения. В полиции добавили, что сердце офицера не выдержало. Однофамильцу президента Владимира Зеленского было 36 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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