Путин создал совет по поддержке языков всех народов РФ

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Тем же указом Путин упразднил Совет при президенте по русскому языку Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при главе государства, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Старый Совет по русскому языку при этом упразднен.

«Новый консультативный орган будет разрабатывать предложения для президента по основным направлениям поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире», а также обеспечивать права граждан на использование этих языков», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Совет возьмет на себя координацию работы государственных структур, культурных учреждений и НКО по вопросам развития и поддержки русского и других языков в России. Также будет контролироваться создание условий для их изучения и развития.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при главе государства, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Старый Совет по русскому языку при этом упразднен. «Новый консультативный орган будет разрабатывать предложения для президента по основным направлениям поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире», а также обеспечивать права граждан на использование этих языков», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Совет возьмет на себя координацию работы государственных структур, культурных учреждений и НКО по вопросам развития и поддержки русского и других языков в России. Также будет контролироваться создание условий для их изучения и развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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