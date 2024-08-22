Путин создал совет по поддержке языков всех народов РФ

22 августа 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Тем же указом Путин упразднил Совет при президенте по русскому языку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при главе государства, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Старый Совет по русскому языку при этом упразднен. «Новый консультативный орган будет разрабатывать предложения для президента по основным направлениям поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире», а также обеспечивать права граждан на использование этих языков», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Совет возьмет на себя координацию работы государственных структур, культурных учреждений и НКО по вопросам развития и поддержки русского и других языков в России. Также будет контролироваться создание условий для их изучения и развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового Совета при главе государства, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Старый Совет по русскому языку при этом упразднен. «Новый консультативный орган будет разрабатывать предложения для президента по основным направлениям поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире», а также обеспечивать права граждан на использование этих языков», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Совет возьмет на себя координацию работы государственных структур, культурных учреждений и НКО по вопросам развития и поддержки русского и других языков в России. Также будет контролироваться создание условий для их изучения и развития.