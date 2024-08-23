СК возбудил дело по факту захвата заложников в ИК в Волгоградской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в СК РФ.
«В связи с захватом заложников возбуждено дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ», — написали в посте официального telegram-канала СК. Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли три человека. В данный момент URA.RU ведет онлайн трансляцию событий.
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в СК РФ. «В связи с захватом заложников возбуждено дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ», — написали в посте официального telegram-канала СК. Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли три человека. В данный момент URA.RU ведет онлайн трансляцию событий.