СК возбудил дело по факту захвата заложников в ИК в Волгоградской области

23 августа 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

В колонии в городе Суровикино несколько заключенных взяли в заложники сотрудников учреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в СК РФ. «В связи с захватом заложников возбуждено дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ», — написали в посте официального telegram-канала СК. Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли три человека. В данный момент URA.RU ведет онлайн трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в СК РФ. «В связи с захватом заложников возбуждено дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ», — написали в посте официального telegram-канала СК. Уточняется, что проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли три человека. В данный момент URA.RU ведет онлайн трансляцию событий.