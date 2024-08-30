Армия и оружие Убитый солдат ВСУ оставил русским неоднозначное послание на магазине автомата. Фото 30 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 + ВС РФ изъяли с захваченных позиций ВСУ раритетный рабочий телефон США, винтовки М16, гранаты и прочее вооружение Фото: Министерство обороны Украины Разведчики Вооруженных сил Российской Федерации центральной группировки войск показали свои трофеи, взятые на отвоеванных позициях ВСУ. Среди них был автомат Калашникова, на магазине (емкость для размещения патронов в определенном порядке с механизмом их поочередной подачи для стрельбы — прим. URA.RU) которого было оставлено неоднозначное послание. «Если хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника», — было нацарапано на оружии. Кадры трофеев выложил в соцсетях проект «Русское оружие». На захваченных позициях противника были найдены американские автоматические винтовки М16, гранаты и гранатометы из разных уголков света, массивные военные пауэрбанки. Также обнаружены полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска с таблицей американских кодов. Отмечается, что техника в полностью рабочем состоянии. Найден автомат Калашникова противника, на пластиковом магазине процарапана надпись: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника» паблик «Русское оружие», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Разведчики Вооруженных сил Российской Федерации центральной группировки войск показали свои трофеи, взятые на отвоеванных позициях ВСУ. Среди них был автомат Калашникова, на магазине (емкость для размещения патронов в определенном порядке с механизмом их поочередной подачи для стрельбы — прим. URA.RU) которого было оставлено неоднозначное послание. «Если хочешь узнать цену жизни, спроси у покойника», — было нацарапано на оружии. Кадры трофеев выложил в соцсетях проект «Русское оружие». На захваченных позициях противника были найдены американские автоматические винтовки М16, гранаты и гранатометы из разных уголков света, массивные военные пауэрбанки. Также обнаружены полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска с таблицей американских кодов. Отмечается, что техника в полностью рабочем состоянии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям