Песков рассказал, как в Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре

Песков: Кремль наблюдает за действиями ВС РФ в Угледаре
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, вс рф, сво, военный, ак 74
В наступлении ВС РФ на Угледар есть положительная динамика, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который сейчас находится в окружении ВС РФ. Отмечается положительная динамика, заявил Песков в ходе общения с журналистами.

«Безусловно наблюдаем. Динамика положительная», — заявил Песков. Он отметил, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который сейчас находится в окружении ВС РФ. Отмечается положительная динамика, заявил Песков в ходе общения с журналистами. «Безусловно наблюдаем. Динамика положительная», — заявил Песков. Он отметил, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...