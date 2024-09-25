Песков рассказал, как в Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре

В наступлении ВС РФ на Угледар есть положительная динамика, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который сейчас находится в окружении ВС РФ. Отмечается положительная динамика, заявил Песков в ходе общения с журналистами.
«Безусловно наблюдаем. Динамика положительная», — заявил Песков. Он отметил, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе.
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