Песков рассказал, как в Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре

Песков: Кремль наблюдает за действиями ВС РФ в Угледаре

25 сентября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

В наступлении ВС РФ на Угледар есть положительная динамика, заявил Дмитрий Песков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который сейчас находится в окружении ВС РФ. Отмечается положительная динамика, заявил Песков в ходе общения с журналистами. «Безусловно наблюдаем. Динамика положительная», — заявил Песков. Он отметил, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле наблюдают за ситуацией в Угледаре, который сейчас находится в окружении ВС РФ. Отмечается положительная динамика, заявил Песков в ходе общения с журналистами. «Безусловно наблюдаем. Динамика положительная», — заявил Песков. Он отметил, что Кремль ориентируется на сообщения Минобороны в этом вопросе.