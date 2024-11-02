Вильфанд рассказал, когда на большей части РФ выпадет снег

Вильфанд: с 5 ноября 85% территории РФ будет покрыто снегом

03 ноября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

Снежный покров будет временным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К 5 ноября на 85% территории России будет лежать снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этот снежный покров будет временным. «В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 ноября вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, 85% как минимум», — сказал Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Он также, что процент покрытия снегом будет изменяться и это типично для предзимья. Увеличение снежного покрова в начале ноября является обычным явлением для данного времени года в России. Ранее Вильфанд сообщал о снижении температуры воздуха на юге России. На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов. При том он отметил, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 5 ноября на 85% территории России будет лежать снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, этот снежный покров будет временным. «В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится. С 5 ноября вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, 85% как минимум», — сказал Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Он также, что процент покрытия снегом будет изменяться и это типично для предзимья. Увеличение снежного покрова в начале ноября является обычным явлением для данного времени года в России. Ранее Вильфанд сообщал о снижении температуры воздуха на юге России. На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов. При том он отметил, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно.