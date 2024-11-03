Москва поставила рекорд по явке на выборах президента Молдавии

На выборах президента Молдавии в Москве была отмечена рекордная явка среди молдавских граждан, проживающих за рубежом. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.
«В Москве зафиксировали самую высокую явку на выборах президента Молдавии среди граждан, проживающих за границей — 4,5 тысячи человек из возможных 10 тысяч», — сообщили в ЦИК. Это стало максимальным показателем среди всех зарубежных участков.
По информации Sputnik, на двух участках для голосования в Москве зарегистрировано участие 4 947 молдавских избирателей. В первом туре выборов аналогичная численность голосующих (5 100) была отмечена только к 16:00.
Следующими по явкам среди молдавских граждан, проживающих за рубежом, отмечены Италия и Румыния. А в США и Канаде только открываются участки для голосования.
В Молдавии 3 ноября проходит второй тур выборов президента. По итогам первого тура, никто из 11 кандидатов на пост лидера страны не набрал необходимого количества голосов.
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