Ученый Золотарева рассказала, какую обувь нельзя носить ни при каких обстоятельствах

Носить промокшую обувь не рекомендуется, так как она может вызвать серьезные инфекции. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, влажная среда в обуви способствует появлению бактерий и грибков.
«Одним из наиболее распространенных последствий является грибковая инфекция стопы, известная как микоз, которая вызывает зуд, шелушение и неприятный запах», — заявила Золотарева «Газете.Ru». По ее словам, если не лечить инфекцию, то она может распространиться на другие части тела. Помимо этого, намокшая обувь может привести к возникновению эритразмы — бактериальной инфекции, которая проявляется в виде красных или коричневых пятен на коже стопы. Эритразма достаточно болезненна и требует медицинского вмешательства для лечения.
Кроме того, длительное ношение мокрой обуви может привести к мацерации кожи стоп, делая ее более уязвимой к инфекциям и повреждениям. Это состояние может вызывать появление мозолей, трещин и язв, которые долго заживают. Важно своевременно сушить обувь и менять ее при первой возможности, чтобы избежать серьезных заболеваний.
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