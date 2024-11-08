08 ноября 2024

Ученый Золотарева рассказала, какую обувь нельзя носить ни при каких обстоятельствах

Ученый Золотарева: ношение промокшей обуви может стать причиной инфекций
© Служба новостей «URA.RU»
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Длительное ношение мокрой обуви может привести к мацерации кожи стоп
Длительное ношение мокрой обуви может привести к мацерации кожи стоп Фото:

Носить промокшую обувь не рекомендуется, так как она может вызвать серьезные инфекции. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, влажная среда в обуви способствует появлению бактерий и грибков. 

«Одним из наиболее распространенных последствий является грибковая инфекция стопы, известная как микоз, которая вызывает зуд, шелушение и неприятный запах», — заявила Золотарева «Газете.Ru». По ее словам, если не лечить инфекцию, то она может распространиться на другие части тела. Помимо этого, намокшая обувь может привести к возникновению эритразмы — бактериальной инфекции, которая проявляется в виде красных или коричневых пятен на коже стопы. Эритразма достаточно болезненна и требует медицинского вмешательства для лечения.

Кроме того, длительное ношение мокрой обуви может привести к мацерации кожи стоп, делая ее более уязвимой к инфекциям и повреждениям. Это состояние может вызывать появление мозолей, трещин и язв, которые долго заживают. Важно своевременно сушить обувь и менять ее при первой возможности, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Ранее врач-дерматолог Александра Филёва сообщила, что при выборе пуховика на зимний сезон стоит обращать внимание не только на фасон и цвет, но и на наружную ткань и подкладку. По ее словам, синтетические материалы хорошо держат тепло.

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Носить промокшую обувь не рекомендуется, так как она может вызвать серьезные инфекции. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, влажная среда в обуви способствует появлению бактерий и грибков.  «Одним из наиболее распространенных последствий является грибковая инфекция стопы, известная как микоз, которая вызывает зуд, шелушение и неприятный запах», — заявила Золотарева «Газете.Ru». По ее словам, если не лечить инфекцию, то она может распространиться на другие части тела. Помимо этого, намокшая обувь может привести к возникновению эритразмы — бактериальной инфекции, которая проявляется в виде красных или коричневых пятен на коже стопы. Эритразма достаточно болезненна и требует медицинского вмешательства для лечения. Кроме того, длительное ношение мокрой обуви может привести к мацерации кожи стоп, делая ее более уязвимой к инфекциям и повреждениям. Это состояние может вызывать появление мозолей, трещин и язв, которые долго заживают. Важно своевременно сушить обувь и менять ее при первой возможности, чтобы избежать серьезных заболеваний. Ранее врач-дерматолог Александра Филёва сообщила, что при выборе пуховика на зимний сезон стоит обращать внимание не только на фасон и цвет, но и на наружную ткань и подкладку. По ее словам, синтетические материалы хорошо держат тепло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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