Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов

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Силуанов заявил об ответных мерах Западу по использованию доходов от их замороженных активов
Силуанов заявил об ответных мерах Западу по использованию доходов от их замороженных активов Фото:

Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия реализует и российская сторона. У нас тоже есть замороженные ресурсы западных инвесторов, западных участников финансового рынка, компаний», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1». При этом он отметил, что доходы от иностранных замороженных активов будут использоваться РФ. 

Ранее высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что европейские страны передадут Украине в марте-апреле 2025 года второй транш финансовой помощи из доходов от замороженных активов РФ. Его размер составит 1,9 миллиарда евро. 

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Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия реализует и российская сторона. У нас тоже есть замороженные ресурсы западных инвесторов, западных участников финансового рынка, компаний», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1». При этом он отметил, что доходы от иностранных замороженных активов будут использоваться РФ.  Ранее высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что европейские страны передадут Украине в марте-апреле 2025 года второй транш финансовой помощи из доходов от замороженных активов РФ. Его размер составит 1,9 миллиарда евро. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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