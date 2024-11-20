Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов

Россия будет использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия реализует и российская сторона. У нас тоже есть замороженные ресурсы западных инвесторов, западных участников финансового рынка, компаний», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1». При этом он отметил, что доходы от иностранных замороженных активов будут использоваться РФ.
Ранее высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе сообщил, что европейские страны передадут Украине в марте-апреле 2025 года второй транш финансовой помощи из доходов от замороженных активов РФ. Его размер составит 1,9 миллиарда евро.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.