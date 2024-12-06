Студенткам заплатят за беременность

В России обсуждается возможность пересмотра размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения, сообщили два знакомых с ситуацией федеральных чиновников. Сейчас такие пособия равны размеру стипендии, но вопрос о повышении еще не урегулирован и продолжается обсуждение различных подходов.
«Власти начали обсуждать пересмотр размера пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения... Один из них [из чиновников] говорит, что, пока она [дискуссия] не завершена, как не определены и финальные параметры, идет сближение позиций по подходам», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По текущему законодательству, если студентка не получает стипендию или учится на коммерческой основе, размер пособия составляет минимум академической стипендии, который устанавливается учебным заведением. Депутат Яна Лантратова предлагает повысить пособия до уровня МРОТ. Однако, как отмечают источники, вариант с МРОТом пока не рассматривается как основной для расчета повышенного пособия.
Ранее член Совфеда и председатель Социал-демократического союза женщин РФ Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году планируется повышение пособий на детей до 17 лет и выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Она отметила, что данное нововведение входит в рамки обширной государственной инициативы по оказанию помощи семьям, имеющим детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.