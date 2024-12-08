Конец зимы — время повышенной геомагнитной активности, поэтому многие начинают следить за прогнозами магнитных бурь. Ждать ли небесных аномалий 9 декабря — в материале URA.RU.
Магнитная буря 9 декабря: что нас ждет
По информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность появления магнитной бури 9 декабря составляет лишь 5%. Это говорит о том, что риск столкновения Земли с сильными геомагнитными возмущениями минимален. Возможность мощного шторма оценивается всего в 1%, что почти полностью исключает значительные изменения в магнитном поле нашей планеты.
Как понимать эти проценты
Показатель вероятности указывает на степень опасности возникновения определенных событий. В нашем случае 5% — это очень низкий показатель, свидетельствующий о том, что магнитосфера Земли сохранит спокойствие. Даже если буря все же случится, она будет слабой и едва ли повлияет на работу техники или самочувствие людей.
Геомагнитная активность
Ожидается, что уровень геомагнитной активности 9 декабря достигнет отметки в два балла. Шкала геомагнитной активности колеблется от нуля до девяти баллов, где ноль обозначает полное отсутствие волнений, а девять — максимальную бурю. Два балла свидетельствуют о достаточно стабильной обстановке в магнитном поле Земли.
Когда следует ожидать усиления активности
Повышение уровня геомагнитной активности прогнозируют на конец месяца — 11, 12, 13 и 19 декабря. В эти дни возможно достижение четырех баллов, что характерно для слегка возбужденного состояния магнитосферы. Однако даже такой уровень остается умеренным и не несет серьезной угрозы.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Ученые еще не пришли к общему заключению о влиянии магнитных бурь на состояние здоровья людей. Хотя некоторые исследования предполагают наличие связи между изменениями в магнитном поле и ухудшением самочувствия у метеочувствительных лиц, убедительные доказательства отсутствуют. Но надо учитывать, что реакции организма на внешние условия индивидуальны и могут значительно отличаться.
Причины возникновения магнитных бурь
Магнитные бури возникают вследствие взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, который достигает нашей планеты через несколько дней после вспышек на Солнце. Когда солнечный ветер сталкивается с земной магнитосферой, он вызывает ее возмущение, что приводит к изменениям в магнитном поле Земли.
Классификация магнитных бурь
Магнитные бури классифицируются по уровню их интенсивности. Существует пять уровней геомагнитной активности:
- G1 — незначительная буря, которая обычно не оказывает заметного влияния на земные системы;
- G2 — умеренная буря, способная вызывать небольшие помехи в работе спутниковых навигационных систем и энергетических сетей;
- G3 — сильная буря, которая может привести к сбоям в радиосвязи и повлиять на энергосистемы;
- G4 — очень сильная буря, вызывающая серьезные проблемы в работе спутников и электрических сетей, а также полярные сияния на низких широтах;
- G5 — экстремальная буря, приводящая к значительным нарушениям в работе всех видов электронных систем и инфраструктуры.
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