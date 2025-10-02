Путин назвал конфликт с Украиной трагедией и болью для всех

Конфликт на Украине представляет собой трагедию и боль для всех. Об этом сообщил президент России Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам главы государства, западная модель переговоров привела к обострению ситуации, а не к урегулированию.
«На смену классической дипломатии диалога пришла западная модель диалога. Поэтому стоит ли удивляться, что вместо урегулирования наступала фаза обострения... Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для всех нас. Не буду повторять, все присутствующие знают мою позицию», — заявил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер подчеркнул, что все те, кто поддерживал поставки вооружения украинским силам, пренебрегали не только интересами РФ, но и интересами самой Украины. Для них население Украины рассматривается исключительно как расходный ресурс.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральной темой форума стал «Полицентричный мир: инструкция по применению». В работе мероприятия задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.
