Зурабишвили ушла из президентского дворца, в котором провела всю ночь. Видео

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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к протестующим из президентского дворца, где провела всю ночь
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к протестующим из президентского дворца, где провела всю ночь Фото:

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец после того, как в должность вступил избранный глава Михаил Кавелашвили. Зурабишвили провела во дворце всю ночь.

«Я выйду отсюда [из президентского дворца]. Я выйду к вам», — сказала Саломе Зурабишвили, ее слова передает ТАСС. Эти слова экс-президент произнесла, обращаясь к людям, собравшимся на митинге у президентского дворца. Ранее Зурабишвили объявляла, что останется во дворце до инаугурации Кавелашвили и призывала своих сторонников собраться утром у резиденции. Там она собирается объявить о своих дальнейших планах.

В Грузии, в здании парламента, прошла инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и стал единственным кандидатом, набрав в первых в истории страны непрямых выборах 224 голоса из 300. 

Зурабишвили ранее заявляла, что не признает итогов этих выборов и только она является легитимной властью. Она требует от правящей партии проведения новых, легитимных выборов. В ответ на это грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой — если она не освободит резиденцию к моменту инаугурации, сообщает телеканал 360.

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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец после того, как в должность вступил избранный глава Михаил Кавелашвили. Зурабишвили провела во дворце всю ночь. «Я выйду отсюда [из президентского дворца]. Я выйду к вам», — сказала Саломе Зурабишвили, ее слова передает ТАСС. Эти слова экс-президент произнесла, обращаясь к людям, собравшимся на митинге у президентского дворца. Ранее Зурабишвили объявляла, что останется во дворце до инаугурации Кавелашвили и призывала своих сторонников собраться утром у резиденции. Там она собирается объявить о своих дальнейших планах. В Грузии, в здании парламента, прошла инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и стал единственным кандидатом, набрав в первых в истории страны непрямых выборах 224 голоса из 300.  Зурабишвили ранее заявляла, что не признает итогов этих выборов и только она является легитимной властью. Она требует от правящей партии проведения новых, легитимных выборов. В ответ на это грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой — если она не освободит резиденцию к моменту инаугурации, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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