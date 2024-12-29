Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец после того, как в должность вступил избранный глава Михаил Кавелашвили. Зурабишвили провела во дворце всю ночь.
«Я выйду отсюда [из президентского дворца]. Я выйду к вам», — сказала Саломе Зурабишвили, ее слова передает ТАСС. Эти слова экс-президент произнесла, обращаясь к людям, собравшимся на митинге у президентского дворца. Ранее Зурабишвили объявляла, что останется во дворце до инаугурации Кавелашвили и призывала своих сторонников собраться утром у резиденции. Там она собирается объявить о своих дальнейших планах.
В Грузии, в здании парламента, прошла инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и стал единственным кандидатом, набрав в первых в истории страны непрямых выборах 224 голоса из 300.
Зурабишвили ранее заявляла, что не признает итогов этих выборов и только она является легитимной властью. Она требует от правящей партии проведения новых, легитимных выборов. В ответ на это грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой — если она не освободит резиденцию к моменту инаугурации, сообщает телеканал 360.
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