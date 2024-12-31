ВСУ добивают раненых российских солдат беспилотниками: главное о спецоперации 31 декабря

В ООН заявили, что ВСУ совершают военные преступления, добивая раненых российских бойцов дронами. Минобороны отчиталось о потерях украинских военных — более 445 за сутки. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с новым годом и выразил благодарность участникам СВО. Главное о спецоперации к 31 декабря — в материале URA.RU.
ВСУ добивают раненых российских бойцов беспилотниками
В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о случаях использования украинскими военнослужащими FPV дронов для добивания раненых российских бойцов. Упоминаются четыре инцидента, которые зафиксированы на видео, когда с помощью БПЛА были атакованы и убиты три российских и один украинский военный.
В тексте отчета подчеркивается, что по международному законодательству лицо, не способное защищаться по разным причинам, в том числе из-за ранения, считается недееспособным. Убийство таких лиц классифицируется как военное преступление.
Украинские потери 31 декабря
Министерство обороны РФ сообщило во вторник, 31 декабря, что за последние сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 445 своих военнослужащих. Кроме того, были уничтожены бронетранспортер и 13 боевых бронированных машин, а также 22 автомобиля. В общей сложности, с начала боевых действий в этом регионе, противник потерял до 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты и другую военную технику, включая артиллерийские системы и ракетные комплексы.
В Минобороны также заявили, что системы ПВО страны успешно справились с нейтрализацией новой угрозы, исходящей от Вооруженных сил Украины. Было заявлено о перехвате и последующем уничтожении пяти украинских дронов, находящихся в воздушном пространстве Ростовской и Астраханской областей.
В в акватории Черного моря были уничтожены три катера Украины. Эту операцию провели силы Черноморского флота России. «Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера», — указано в официальном сообщении Минобороны.
Новогодние заявления Шольца и Эрдогана
В новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц заявил о продолжении поддержки Украины в предстоящем 2025 году на уровне, превышающим усилия других европейских стран. Политик подчеркнул, что Германия сохранит сдержанность для предотвращения эскалации конфликта.
Ранее Шольц принял решение не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, ограничив поддержку другими средствами. 16 декабря он заявил, что передача такого вооружения могла бы поставить под угрозу безопасность ФРГ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения подчеркнул, что основной задачей Анкары остается мирное урегулирование украинского конфликта. Турецкий лидер также выразил надежду в наступлении новой эры в северной части страны к 2025 году.
Обстрел станции скорой помощи в Херсонской области
Украинские вооруженные силы осуществили артиллерийский обстрел станции скорой помощи в населенном пункте Алешки, Херсонской области, однако медперсонал не получил ранений. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В своем сообщении в telegram-канале Сальдо выразил мнение, что ВСУ целенаправленно атакуют жителей области в преддверии Нового года. За текущий год в результате обстрелов ВСУ погибли 106 мирных граждан, а 433 получили ранения, сообщил губернатор области.
Атака БПЛА на Северную Осетию
Аэропорт «Владикавказ» прекратил обслуживание воздушных судов после инцидента с уничтожением дрона над военным полигоном Шалхи в Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Как уточнил руководитель республики, с четырех утра в Северо-Кавказском федеральном округе действует предупреждение об угрозе нападения с использованием дронов. Он призвал население оставаться спокойными.
Обращения Путина, Белоусова и Медведева к россиянам
Путин в своем новогоднем обращении выразил гордость и признательность к российским военнослужащим, охарактеризовав их как настоящих героев, стоящих на защите страны. «Вы являетесь истинными героями, взявшими на себя огромную ответственность защитить нашу страну и обеспечить нашему народу надежные гарантии мира и безопасности», — отметил Путин.
Министр обороны Андрей Белоусов подытожил итоги прошедшего года, выразив признательность военнослужащим и их семьям за проявленное мужество и героизм в ходе боевых действий в Донбассе и Новороссии. Белоусов также сообщил, что следующий, 2025 год, будет объявлен Годом Защитника Отечества, что будет совпадать с 80-летием Великой Победы.
В преддверии 2025 года, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также обратился к народу России через свой telegram-канал. В своем сообщении он разместил видеообращение, в котором поздравил россиян с наступающим праздником. Дополнительно Медведев напомнил о предстоящем юбилее Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность исторической памяти и традиций для будущего страны.
Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по силам ВСУ
Российский боевой самолет Су-34 провел бомбардировочную атаку на позиции украинской армии и технику в приграничной зоне Курской области. Используя авиационные бомбы, оборудованные модулями для планирования и корректировки траектории, самолет успешно уничтожил группу пехоты и бронетехнику противника, действуя на безопасном расстоянии от линии соприкосновения. Кадры опубликованы «Пятым каналом».
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