31 декабря 2024

В России подняли цены на водку и коньяк

Минфин: минимальная розничная цена на водку составит 349 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января коньяк подорожает до 651 рубля
С 1 января коньяк подорожает до 651 рубля Фото:

С 1 января в России повысились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная цена на водку теперь составляет 349 рублей, а на коньяк — 651 рубль с учетом НДС и акцизов.

«Минимальную розничную цену на водку с 1 января увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля. Стоимость уже включает НДС и акциз», — говорится в приказе Минфина России. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Кроме того, минимальная цена на ликеро-водочные изделия, кроме водки, составит 277 рублей. Самый высокий порог минимальной цены установлен для напитков крепостью свыше 61% — не менее 504 рублей. По данным ведомства, увеличение цен поможет защитить здоровье граждан и сократить потребление контрафактной продукции. 

Ранее в июле прошлого года уже происходило повышение стоимости водки: цена увеличилась с 281 до 299 рублей. С этого года, помимо водки, также ожидается рост минимальной цены на бренди и другие алкогольные напитки до 472 рублей за 0,5 литров, передает «Национальная служба новостей».

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С 1 января в России повысились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная цена на водку теперь составляет 349 рублей, а на коньяк — 651 рубль с учетом НДС и акцизов. «Минимальную розничную цену на водку с 1 января увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля. Стоимость уже включает НДС и акциз», — говорится в приказе Минфина России. Он опубликован на официальном портале правовых актов. Кроме того, минимальная цена на ликеро-водочные изделия, кроме водки, составит 277 рублей. Самый высокий порог минимальной цены установлен для напитков крепостью свыше 61% — не менее 504 рублей. По данным ведомства, увеличение цен поможет защитить здоровье граждан и сократить потребление контрафактной продукции.  Ранее в июле прошлого года уже происходило повышение стоимости водки: цена увеличилась с 281 до 299 рублей. С этого года, помимо водки, также ожидается рост минимальной цены на бренди и другие алкогольные напитки до 472 рублей за 0,5 литров, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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