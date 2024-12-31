В России подняли цены на водку и коньяк

С 1 января в России повысились минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Минимальная цена на водку теперь составляет 349 рублей, а на коньяк — 651 рубль с учетом НДС и акцизов.
«Минимальную розничную цену на водку с 1 января увеличат до 349 рублей, а на коньяк — до 651 рубля. Стоимость уже включает НДС и акциз», — говорится в приказе Минфина России. Он опубликован на официальном портале правовых актов.
Кроме того, минимальная цена на ликеро-водочные изделия, кроме водки, составит 277 рублей. Самый высокий порог минимальной цены установлен для напитков крепостью свыше 61% — не менее 504 рублей. По данным ведомства, увеличение цен поможет защитить здоровье граждан и сократить потребление контрафактной продукции.
Ранее в июле прошлого года уже происходило повышение стоимости водки: цена увеличилась с 281 до 299 рублей. С этого года, помимо водки, также ожидается рост минимальной цены на бренди и другие алкогольные напитки до 472 рублей за 0,5 литров, передает «Национальная служба новостей».
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