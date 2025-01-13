Депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с резкой критикой в адрес главы Украины Владимира Зеленского. Он сравнил его с немецким деятелями времен фашисткой Германии Йозефом Геббельсом и Адольфом Гитлером за его антидемократическую, даже в чем-то нацистскую политику.
«Владимир Зеленский, дело в том, что в проекте „Ост“ нацистской Германии, нелицензионную копию которого вы со своей шайкой пытаетесь натянуть на Украину, в образовании для славян не было даже математики», — отметил Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, в своем telegram-канале. Геббельс, по его словам, считал, что так называемым «недочеловекам» достаточно образования всего в три класса и умения считать до 500, а также слушать больше музыки и радио.
По этому поводу Дубинский посоветовал Зеленскому в качестве музыкальных передач «крутить» программу «Квартал- 95», в которой тот ранее принимал участие. По словам депутата, несмотря на всю абсурдность, это может стать финансово выгодно для украинского лидера.
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