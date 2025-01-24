В Махачкале огонь охватил пункт выдачи Wildberries. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«В Махачкале горит пункт выдачи Wildberries», — пишет telegram-канал «Дагестанские известия» и публикует видео с места событий. Также о возгорании сообщил канал «ЧП Дагестан». В пресс-службе Wildberries URA.RU сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП. Компания проведет оценку суммы ущерба и проинформирует клиентов о временном закрытии пункта выдачи.
«При обнаружении пострадавших товаров маркетплейс повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи можно их забрать. В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров — они не понесут убытков», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.
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