В Махачкале загорелся пункт выдачи Wildberries. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На данный момент информация о возгорании пункта выдачи не подтверждалась официально
На данный момент информация о возгорании пункта выдачи не подтверждалась официально Фото:

В Махачкале огонь охватил пункт выдачи Wildberries. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«В Махачкале горит пункт выдачи Wildberries», — пишет telegram-канал «Дагестанские известия» и публикует видео с места событий. Также о возгорании сообщил канал «ЧП Дагестан». В пресс-службе Wildberries URA.RU сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП. Компания проведет оценку суммы ущерба и проинформирует клиентов о временном закрытии пункта выдачи.

«При обнаружении пострадавших товаров маркетплейс повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи можно их забрать. В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров — они не понесут убытков», — сообщили в пресс-службе маркетплейса. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Махачкале огонь охватил пункт выдачи Wildberries. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «В Махачкале горит пункт выдачи Wildberries», — пишет telegram-канал «Дагестанские известия» и публикует видео с места событий. Также о возгорании сообщил канал «ЧП Дагестан». В пресс-службе Wildberries URA.RU сообщили, что выясняют обстоятельства ЧП. Компания проведет оценку суммы ущерба и проинформирует клиентов о временном закрытии пункта выдачи. «При обнаружении пострадавших товаров маркетплейс повторит заказы покупателей (в случае их наличия на маркетплейсе) и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи можно их забрать. В случае отсутствия аналогов поврежденных товаров клиенту придет в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а его стоимость вернется пользователю на счет. Продавцам же компенсируется стоимость поврежденных товаров — они не понесут убытков», — сообщили в пресс-службе маркетплейса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...