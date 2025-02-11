В Дагестане заявили, что Меликова не было на совещании с сексом в прямом эфире

В Дагестане после завершения онлайн-совещания главный врач Чародинской ЦРБ не выключил видеокамеру и начал заниматься сексом с одной из сотрудниц больницы, оставаясь в прямом эфире. По информации, полученной от источника в администрации главы и правительства республики, глава Дагестана Сергей Меликов отсутствовал на этом собрании, так как находился на больничном.
«Меликов на больничном, он не проводит сейчас совещания. Он официально на больничном и отсутствует, это было известно. Это точно было совещание не с Меликовым. У Минздрава, скорее всего, было совещание с главврачами, вот оттуда этот фрагмент», — сказал источник в беседе с «Газетой.Ru».
Во вторник, 11 февраля, в telegram-канале Baza были размещены видеозаписи, на которых зафиксирован инцидент с участием 67-летнего главного врача Чародинской ЦРБ Дагестана Курбана Рамазанова. На видео Рамазанов занимается оральным сексом с одной из своих подчиненных. Инцидент произошел после того, как участники не выключили камеру по завершении онлайн-совещания.
После распространения кадров главный врач взял больничный, а затем подал в отставку по собственному желанию, объяснив свое решение возрастными причинами. Медсестра, также присутствующая на видео, продолжила работу в медицинском учреждении.
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