Как вычислить шантажиста и афериста по переписке. Видео

Сексолог Айриянц перечислила «красные флаги» при общении в соцсетях
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Если вы с кем-то познакомились или только планируете это сделать – убедитесь, что перед вами не мошенник, советует сексолог
Если вы с кем-то познакомились или только планируете это сделать – убедитесь, что перед вами не мошенник, советует сексолог Фото:

Сексолог Ирина Айриянц рассказала, как по переписке понять, что вы общаетесь с мошенником, который будет выманивать деньги или шантажировать обнаженными фотографиями. Об этом — в новом выпуске шоу «По фактам» ко Дню Святого Валентина.

Есть несколько факторов, на которые нужно обратить внимание при знакомстве с человеком с расчетом на романтические отношения. Это закрытость, подробные расспросы и фокус на финансах, рассказала психиатр, сексолог, семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц в выпуске «По фактам».

«Такими маячками, красными флажками, должны для вас служить закрытость человека при желании очень много о вас узнать. Непропорциональный обмен информацией. Если он очень мало сообщает о себе и очень подробно расспрашивает о вас. Есть маячки, которые указывают на его финансовую заинтересованность. Обсуждается ваш заработок, ваше образование с выходом на вашу профессию и ваш заработок. Ваши бытовые условия, какая у вас квартира, какая у вас машина, что вы носите и так далее», — рассказала Ирина Айриянц.

По ее словам, также не стоит доверять излишним комплиментам. Подробнее смотрите в ВК Видео.

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Сексолог Ирина Айриянц рассказала, как по переписке понять, что вы общаетесь с мошенником, который будет выманивать деньги или шантажировать обнаженными фотографиями. Об этом — в новом выпуске шоу «По фактам» ко Дню Святого Валентина. Есть несколько факторов, на которые нужно обратить внимание при знакомстве с человеком с расчетом на романтические отношения. Это закрытость, подробные расспросы и фокус на финансах, рассказала психиатр, сексолог, семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц в выпуске «По фактам». «Такими маячками, красными флажками, должны для вас служить закрытость человека при желании очень много о вас узнать. Непропорциональный обмен информацией. Если он очень мало сообщает о себе и очень подробно расспрашивает о вас. Есть маячки, которые указывают на его финансовую заинтересованность. Обсуждается ваш заработок, ваше образование с выходом на вашу профессию и ваш заработок. Ваши бытовые условия, какая у вас квартира, какая у вас машина, что вы носите и так далее», — рассказала Ирина Айриянц. По ее словам, также не стоит доверять излишним комплиментам. Подробнее смотрите в ВК Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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