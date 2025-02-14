Сексолог Ирина Айриянц рассказала, как по переписке понять, что вы общаетесь с мошенником, который будет выманивать деньги или шантажировать обнаженными фотографиями. Об этом — в новом выпуске шоу «По фактам» ко Дню Святого Валентина.
Есть несколько факторов, на которые нужно обратить внимание при знакомстве с человеком с расчетом на романтические отношения. Это закрытость, подробные расспросы и фокус на финансах, рассказала психиатр, сексолог, семейный психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Айриянц в выпуске «По фактам».
«Такими маячками, красными флажками, должны для вас служить закрытость человека при желании очень много о вас узнать. Непропорциональный обмен информацией. Если он очень мало сообщает о себе и очень подробно расспрашивает о вас. Есть маячки, которые указывают на его финансовую заинтересованность. Обсуждается ваш заработок, ваше образование с выходом на вашу профессию и ваш заработок. Ваши бытовые условия, какая у вас квартира, какая у вас машина, что вы носите и так далее», — рассказала Ирина Айриянц.
По ее словам, также не стоит доверять излишним комплиментам. Подробнее смотрите в ВК Видео.
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