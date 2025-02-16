Диетолог раскрыла, чем опасны сахарозаменители

Диетолог Ширшова: заменители сахара повышают риск инсульта и диабета
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Сахарозаменители опасны тем, что увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Сахарозаменители опасны тем, что увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний Фото:

Сахарозаменители повышают риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут повысить давление или разрушить микробиом кишечника. Об этом рассказала диетолог Екатерина Ширшова.

 «Самая пугающая находка последних лет — связь сахарозаменителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями <...> Сахарозаменители могут повышать артериальное давление и увеличивать нагрузку на сердце», — сообщила Екатерина Ширшова в беседе с Lenta.ru. Она отметила, что основные виновники негативное влияния на организм человека — ацесульфам-К и аспартам. Из-за них увеличивается давление на сосудистую систему, а вместо снижения веса человек может получить разрушенный микробиом кишечника — он отвечает за контроль сахара в крови, метаболизм и иммунитет. Также сахарозаменители могут привести к диабету второго типа и повышенному инсулину в крови.

Диетолог подчеркнула, что безопасность заменителей сахара, ранее активно поддерживаемая в научном сообществе, была ошибочной. Последние исследования выявили опасность, которую такие заменители могут нести для некоторых людей. Ширшова подчеркнула, что в качестве сладкой еды лучше выбрать натуральные продукты.

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Сахарозаменители повышают риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также могут повысить давление или разрушить микробиом кишечника. Об этом рассказала диетолог Екатерина Ширшова.  «Самая пугающая находка последних лет — связь сахарозаменителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями <...> Сахарозаменители могут повышать артериальное давление и увеличивать нагрузку на сердце», — сообщила Екатерина Ширшова в беседе с Lenta.ru. Она отметила, что основные виновники негативное влияния на организм человека — ацесульфам-К и аспартам. Из-за них увеличивается давление на сосудистую систему, а вместо снижения веса человек может получить разрушенный микробиом кишечника — он отвечает за контроль сахара в крови, метаболизм и иммунитет. Также сахарозаменители могут привести к диабету второго типа и повышенному инсулину в крови. Диетолог подчеркнула, что безопасность заменителей сахара, ранее активно поддерживаемая в научном сообществе, была ошибочной. Последние исследования выявили опасность, которую такие заменители могут нести для некоторых людей. Ширшова подчеркнула, что в качестве сладкой еды лучше выбрать натуральные продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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