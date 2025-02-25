Американка выбросила из окна отеля в Париже ребенка

В Париже из окна отеля молодая мать выбросила новорожденного ребенка. Как сообщают СМИ, предварительно, девушка родила ребенка в номере отеля.
«Американская девушка-подросток была арестована в Париже. Ранее ее новорожденный ребенок, предположительно, был выброшен из окна отеля», — передает CNN.
Сообщается, что ребенка экстренно доставили в медицинское отделение для оказания неотложной помощи, однако спасти его не удалось. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего.
Американку, которая также оказалась в больнице для проведения послеродовых процедур, впоследствии арестовали. Известно, что женщина путешествовала по Европе в составе туристической группы. Посольство США в Париже подтвердило, что оно осведомлено о произошедшем инциденте.
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