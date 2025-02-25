Американка выбросила из окна отеля в Париже ребенка

CNN: в Париже американская туристка выбросила ребенка из окна отеля
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В Париже молодая мать выбросила ребенка из окна
В Париже молодая мать выбросила ребенка из окна Фото:

В Париже из окна отеля молодая мать выбросила новорожденного ребенка. Как сообщают СМИ, предварительно, девушка родила ребенка в номере отеля.

«Американская девушка-подросток была арестована в Париже. Ранее ее новорожденный ребенок, предположительно, был выброшен из окна отеля», — передает CNN

Сообщается, что ребенка экстренно доставили в медицинское отделение для оказания неотложной помощи, однако спасти его не удалось. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего.

Американку, которая также оказалась в больнице для проведения послеродовых процедур, впоследствии арестовали. Известно, что женщина путешествовала по Европе в составе туристической группы. Посольство США в Париже подтвердило, что оно осведомлено о произошедшем инциденте.

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В Париже из окна отеля молодая мать выбросила новорожденного ребенка. Как сообщают СМИ, предварительно, девушка родила ребенка в номере отеля. «Американская девушка-подросток была арестована в Париже. Ранее ее новорожденный ребенок, предположительно, был выброшен из окна отеля», — передает CNN.  Сообщается, что ребенка экстренно доставили в медицинское отделение для оказания неотложной помощи, однако спасти его не удалось. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Американку, которая также оказалась в больнице для проведения послеродовых процедур, впоследствии арестовали. Известно, что женщина путешествовала по Европе в составе туристической группы. Посольство США в Париже подтвердило, что оно осведомлено о произошедшем инциденте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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