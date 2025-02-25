В Петербурге водителю автобуса, упавшего в Мойку, суд назначил штраф

В Петербурге мировой судья вынесла приговор Рахматшоху Курбонову, под управлением которого был автобус, упавший в Мойку. Теперь водителю назначен штраф за ложные сведения о проживании у себя иностранных граждан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«С апреля 2022 года по май 2024 года Курбонов за денежное вознаграждение предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции заведомо ложные сведения о прибытии и проживании у него в квартире дома на проспекте Металлистов 46 иностранных граждан. Фактически же, ни одно из лиц в квартире не проживало», — пишет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Эти действия привели к возбуждению уголовного дела. В ходе рассмотрения дела Курбонов полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.
Вместе с приговором Октябрьского суда, по итогу, мировой судья назначила Курбонову наказание в виде штрафа в размере 106 006.49 рублей и шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено управление транспортными средствами на срок 2.5 года.
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